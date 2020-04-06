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Korona virüs hastası minik ikizlere hastanede doğum günü sürprizi

Ankara Şehir Hastanesi sağlık personeli, korona virüs hastası ikiz kardeşleri doğum gününde yalnız bırakmadı.

Çalışanlar, ikiz kardeşlerin doğum gününü hastanede kestikleri pasta ile kutladı.


Korona virüs salgınına yakalanan ikiz kardeşler, 8'inci doğum günlerini tedavi gördükleri Ankara Şehir Hastanesinde kutladı. Minikleri doğum gününde yalnız bırakmayan hastane hekim ve hemşireleri ikizler için pasta kesti. Anne ve çocukların mutluluğu ise bir sağlık personelinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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