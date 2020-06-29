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Korona virüs test sonuçları çıkmayan basın mensupları Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçına alınmadı

Süper Lig’in 29.

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Gençlerblirği-Kasımpaşa müsabakasını korona virüs test sonuçları çıkmayan birçok basın mensubu takip edemedi.


Türkiye Futbol Federasyonunun talimatı gereği müsabakalardan iki gün önce korona virüs testi yaptıran ve test sonuçları negatif olan basın mensupları maçları takip edebilecek. Buna göre Gençlerbirliği - Kasımpaşa müsabakası için akredite yaptırmak isteyen basın mensupları, test sonuçlarının çıkmaması nedeniyle maçı takip edemedi. Devam eden mücadeleyi Osmanlıspor-Erzurumspor maçında testi çıkan 2 foto muhabiri ve 1 muhabir olmak üzere toplam 3 basın mensubu takip ediyor.

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