Korona virüsle mücadelede filyasyon çalışmaları böyle yapılıyor

Vakaların tespitinden sonra korunma ve kontrol önlemlerini almak için saha çalışmaları yapan ekipler, vaka ile teması olan kişileri de tarayarak virüsün yayılma hızının düşüşe geçmesini sağlıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan “Vaka Takip ve Filyasyon Merkezi” ile “Filyasyon saha timi” korona virüsle mücadelede büyük rol oynuyor. Vaka tespitinin hemen ardından, pozitif tanı alan kişilerin bilgileri Halk Sağlığı Yönetim Sistemine (HSYM) düşüyor. Sistem üzerinden hastanın bilgilerine ulaşan “Vaka Takip ve Filyasyon Merkezi” ekipleri, pozitif tanı alan kişilerle iletişime geçerek gerekli bilgilendirmeleri yaparken saha timini de vakaların adreslerine yönlendiriyor. Yönlendirmenin ardından korunma ve kontrol önlemlerini almak için faaliyete geçen saha timleri, vakanın temas zincirini de tarayarak virüsün yayılma hızının düşüşe geçmesini sağlıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara Halk Sağlığı Hizmetleri Bulaşıcı Hastalıklardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Asiye Çiğdem Şimşek, kişilerin pozitif tanı aldığı andan itibaren Halk Sağlığı Yönetim Sistemine (HSYS) bilgilerinin düştüğünü belirtti. Ekrana bilgilerin geldiği andan itibaren harekete geçtiklerine işaret eden Şimşek, vatandaşları telefonla aradıklarını belirterek, “An itibariyle nerede olduğunu soruyoruz. Eğer evindeyse durumu hakkında bilgi veriyoruz ve ambulansla bir hastaneye yatışını yapacağımızı söyleyip hazırlılarını yapmasını istiyoruz” dedi.

Hastayla konuştuktan sonra İl Sağlık Müdürlüğü binasında bulunan Kriz Koordinasyon Merkezine hastanın adres ve telefonunu bildirdiklerini söyleyen Şimşek, hastanın ambulansla alınarak uygun olan bir pandemi hastanesine naklini sağladıklarını belirtti.

Bu noktada saha timlerinin de devreye girdiğine dikkat çeken Şimşek, saha ekiplerinin temaslı ailelere ulaştığını vurgulayarak, “Ekranda sadece birlikte ikamet ettikleri var ama çalışan bir kişiyle iş yeri temaslılarına, aynı ortamı soluduğu, bir arada bulunduğu kişilere ulaşılıyor. Saha timleri semptom olup olmadığını soruyorlar ve bir şikayetleri olup olmadığında aramaları için telefon numaralarını bırakıyorlar. Aile hekimlerimiz de her gün arıyor. 15 gün boyunca bu işlem sürüyor. Yakın temaslı semptom takip ediyoruz. Semptom göstermesi halinde ambulansla hastanelerimize naklederek bu taramaların yapılmasını sağlıyoruz” diye konuştu.

Saha ekibinde görevli Hasan Hüseyin Zorgül, çağrı geldiği andan itibaren saha ekibi olarak adrese hareket ettiklerini ifade ederek, “Gittiğimiz yerde temaslı vakaları tespit ediyoruz. Temaslı vakalra Bakanlık tarafından onaylanmış bir form doldurtuyoruz. Verdiğimiz form dahilinde bilgilendirme yapıyoruz. 14 gün süre içinde aile hekimi tarafından aranacağını ve herhangi bir semptomda ilgili yerlere sevkinin sağlanacağını belirtiyoruz. Sahadaki çalışma çok önemli. Bir zincir olduğunu düşünürsek vakaların yakınlarının temaslarını izole ederek salgının bir nevi zincirini koparmış oluyoruz” dedi.