Korona virüsten korunurken el sağlığınızı ihmal etmeyin

Dr. Alev Eken, ancak aşırı sabun veya dezenfektan kullanımının ya da elleri sık yıkamanın el cildinin kurumasına ve el egzamalarının oluşmasına yol açabileceğini bildirdi.

Güven Hastanesi Dermatoloji Bölümünden Doç. Dr. Alev Eken, Kovid-19 ile mücadele sürecinde el sağlığını korumak için önerilerde bulundu. Önerilerin sadece aşırı sabun kullanımı ve sık el yıkamanın cilt üzerindeki etkisini yönetmeye yönelik olduğunu belirten Doç. Dr. Eken, “El dezenfeksiyonu, Kovid-19 ile mücadele stratejilerinin önemli bir parçasıdır ve bu süreçte en az 20 saniye boyunca düzenli el yıkama önerilir. El yıkama için normal el yıkama deterjanları tercih edilmesine rağmen el dezenfektanları ve alkol yüzde 70 korona virüs yayılma riskini azaltmak için kullanılabilir” dedi.

Sabun, alkol, dezenfektan jeller ve suya sık maruz kalmanın kuru cilde ve temas dermatite (bir çeşit egzamaya) neden olabileceğini bildiren Dr. Eken, şunları söyledi:

“Kontakt dermatit; el cildinde kuruma, kaşınma, kızarıklıklar, küçük kabarcıklar, ağrılı çatlaklara neden olabilir. Zaten normalde de hassas veya kuru bir cildi olan kişiler, ellerini normalden daha fazla yıkadığı için bu duruma özellikle duyarlı olabilir. Ayrıca bu içinde bulunduğumuz durum nedeniyle cildi aşırı temizleme ajanlarına maruz bırakarak bariyer/koruyucu özelliklerini de bozmuş oluyoruz.”

Doç. Dr. Alev Eken, alınacak bazı önlemlerle ciltteki hassasiyetin ya da sık el yıkamanın cilt üzerindeki etkisini en aza indirmenin mümkün olduğunu söyleyerek, bu süreçte el sağlığını korumak için dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde sıraladı:

“Klasik el sabunları, köpük temizleyiciler, sıvı sabunlar yerine eczanelerde satılan ve deterjan içeriği olmayan cilt temizleyicileri ya da bebek şampuanları kullanın. Bu ürünler cildin kendi doğal yağ içeriğini bozmaz, cilde nem sağlar, tahriş ve kuruluk oluşturmaz. Ellerinizi yıkadıktan sonra ovalayarak değil, tamponlayarak tek kullanımlık yumuşak peçetelerle kurulayın. Nemlendiriciler el egzamasının önemli bir parçasıdır. Cildin hasar görmüş dış koruyucu tabakasını onarmaya yardımcı olur ve cildin nemini hapseder. Elleriniz her yıkandıktan sonra gün boyunca sık sık ve cilt her kuruduğunda uygulayın. Unutmayın, cildin onarım ve yenilenme zamanı gecedir. Yatmadan hemen önce yoğun bir nemlendirici tabakası uygulayın, tercihen pamuklu bir eldiven giyin ve gece boyunca bırakın. Şiddetli el egzamanız varsa ya da enfeksiyondan şüpheleniyorsanız (cildinizde sızıntı, akıntı, yangı varsa) bir dermatoloji uzmanından yardım alın. Reçeteli tedavilere ihtiyacınız olabilir.”