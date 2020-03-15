Bütün dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen korona virüsü, alışveriş merkezlerini vurdu. Vatandaşların hafta sonu tatilinde akın ettiği alışveriş merkezlerindeki insan yoğunluğunun yok denilecek kadar az olduğu görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün ilk kez Türkiye'de de görüldüğünü açıklamıştı. Dünyada binlerce kişinin ölümüne sebep olan korona virüsünün etkisi alışveriş merkezlerine de sıçradı. Ölümcül virüsün Türkiye'de görülmesi üzerine tedirginlik yaşayan Ankaralı vatandaşlar, özellikle hafta sonları doluluk oranlarıyla dikkati çeken alışveriş merkezlerinden uzak durdu. Alışveriş merkezlerindeki insan yoğunluğunun yok denilecek kadar az olduğu, iş yerleri ve yemek katının hafta sonuna rağmen boş kaldığı görüldü.