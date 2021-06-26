Koronavirüsle geçen 1 senesini sanatıyla anlattı

Yaşanan sıkıntılı sürece sanatçı gözünden bakan Kabasakaloğlu,25 öğrencisiyle birlikte bir yıl içinde hazırladıkları eserleri sergide sanatseverlerin beğenisine sundu.

Koronavirüs döneminde yaşananları sanatıyla anlatan 55 yaşındaki Ressam Züleyha Kabasakaloğlu, öğrencileriyle birlikte, hazırladığı eserlerle sergi açtı. Bir kaç farklı tekniğin bir arada bulunduğu onlarca eser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin en çok dikkat çeken eserleri ise, evde anı olarak saklanan objelerin bir araya getirildiği tablolar oldu. Bu tablolar hem dönem içindeki zorlu süreci yansıttı hem de sanatı. Birbirinden özel yağlı boya tablolar ise hayran bıraktı.

Çocuk yaşlarda kendisini keşfeden ancak yıllarca resmi sadece hobi olarak yapmak zorunda kalan Kabasakaloğlu, bu tutkusundan vazgeçmedi. 40 yaşında hayallerinin peşine düşen Kabasakaloğlu, çok sevdiği sanatını gelecek nesillere aktarıyor.

"Ben bu işi profesyonel biri olarak yapmadan gidersem gözüm açık gidecekti"

7 yaşında kendisini keşfettiğini, resme olan tutkusunun yıllarca sürdüğünü anlatan Züleyha Kabasakaloğlu,"Ortaokulda lisede çok güzel resim yapan biri olarak hayatıma devam ettim. Güzel sanatlar okuyamadım ama o sürede hep çizmeye, resim yapmaya devam ettim. Hayat beni bir şekilde buraya getirdi. Ben bu işi profesyonel biri olarak yapmadan gidersem gözüm açık gidecekti" dedi.

Sergide anılarla bugünü anlatan eserler hazırladıklarını, pandeminin sanatın önünde bir engel olamadığına dikkat çeken Ressam Kabasakaloğlu,"Sergimizde atıklar ve atamadıklarımız var. Anı biriktiren eserler. Eserimde pandemide geçen kısıtlama dönemini ifade eden unsurlar kullandı. Tükettiğimiz içecekler ve kapanmayı ifade eden unsurlar kullandım. Yaşanan zor süreci sanatıyla anlatmaya pandemi dönemi bazı yönden fırsatlar sundu. Çektiğimiz sıkııntıların yanında çok fazla üretme, düşünme imkanı bulduk. Eve kapandığımızda kendimizi rahatlatmak için değişik şeyler yapmaya yönlendirdi. Sanatçıların içinde de sanırım kendiliğinden olan şeyler var" diye konuştu.

Kullanılan tekniğin çok yaygın olmadığını söyleyen Kabasakaloğlu,"Dekopaj yapıyorlar biz farklı olarak resimle birleştirdik. Çok fazla taklit ve örnek almadan ortaya çıktı. İlkim diyemiyorum, çevremizde görmedim. Burada eserler yaklaşık 1 yıl sürdü. Pandemi döneminde çok zor şartlar altında buraya geldiler, ulaşımları zordu, Maskeli çalıştık. Sürekli havalandırmak zorunda kaldık ortamımızı, ara vermek zorunda kaldık. Biz aynı zamanda kendimizi iyileştirdik" ifadelerini kullandı.

"Dikkat konusunda, sabır konusunda gerçekten çok büyük kazanımlarımız oluyor çocuklar üzerinde”

Ailelere tavsiyede bulunan Kabasakaloğlu şunları söyledi: "Kesinlikle çocukları istiyorsa yönlendirsinler. Çocuklar kendilerini keşfetmemiş olabilir. Sadece resim konusunda değil, sanatın her alanına . Hangi sanata yatkınlığı varsa. Sanat sokağımız bir çok sanatı barındırıyor içinde. Gelip gezdirsinler, hangisine yatkınlığı varsa yönlendirip destek olsunlar. İleride çok çok ihtiyaçları olacak. İleride onları neler bekliyor bilmiyoruz. Ben kendi alanım olarak söyleyeyim. Ortaya bir eser çıkarmaktan ziyade onların beyin, ruh gelişime katkısı olacak resmin. Dikkat konusunda, sabır konusunda gerçekten çok büyük kazanımlarımız oluyor çocuklar üzerinde” ifadelerini kullandı.

Altındağ'da Ulucanlar Sanat Sokağı Sergi salonunda bir hafta boyunca açık kalacak sergi sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.