Koroner arter hastalığında yeni nesil tedavi girişimi Atlas CoCr ilaçlı koroner stent sistemi

Atlas CoCr İlaçlı Koroner Stent Sistemi hakkında yapılan açıklamada lokal anestezi altında, hastaya uyanıkken uygulanan işlem hakkında şu bilgilere yer verildi:

“Kılavuz tel üzerinden koroner arter lümenindeki stenotik bölgeye özel boyutta tasarlanmış balon üzerinde taşınan kollabe durumdaki Invamed-RD Global Atlas Koroner Stent hedef bölgeye yerleştirilir. Güvenli ve rahat bir şekilde hedef bölgeye ulaşım sağlandıktan sonra balon kontrollü olarak şişirilerek Atlas Stent damar duvarına gömüldükten sonra balon indirilerek geri çekildiğinde Atlas Stent metal iskeleti ile hedef damar duvarına tutunur ve lümen açıklığının oluşması sağlanır. Atlas Stent damar duvarına yerleştirildikten sonra, biyobozunur PLGA polimer katmanları sayesinde sirolimusun yaklaşık sekiz haftalık bir süreç içerisinde kontrollü olarak salınımını sağlar ve bu süre zarfı içerisinde var olan plak eritilerek yeni bir plak oluşumu da engellenmiş olur.”

Şirket tarafından yapılan açıklamada ayrıca, yeni nesil Atlas Stentin ilaç-polimer kombinasyonu mükemmel bir güvenlik profili sağladığı stent içi restenoz oranlarını anlamlı biçimde düşürmesi sebebiyle özellikle kompleks ve zorlu özellikler gösteren hasta gruplarında koroner arter hastalığının tedavisinde etkileyici klinik sonuçlar verdiği bildirildi.

Koroner arter hastalığı

Koroner arter hastalığı, koroner arter olarak adlandırılan ve kalp kasını besleyen atardamarların daralması veya tıkanmasıyla kan akımının azalması ya da tamamen kesilmesi sonucunda gelişir. Hastalığın altında yatan asıl neden ise damar duvarlarında kolesterol ve çeşitli hücrelerin birikimi sonucu “plak” olarak adlandırılan yapıların ortaya çıkmasıyla oluşan ve damar sertliği olarak da bilinen “ateroskleroz”dur. Damar duvarındaki yapılar plak ile kaplanıp esnekliklerini yitirdiklerinde, damar içinde kan akışı giderek yavaşlar ve kalp kası ihtiyacı olan yeterli oksijeni alamaz. Kalbe daha az oksijen gitmesi kalp kası hücrelerinin ölmesiyle sonuçlanan kalp krizine, kalp kasının fonksiyonunu yitirmesine bağlı olarak gelişebilecek embolik hastalıklara ve hatta ölüm ile sonuçlanabilecek ciddi sağlık problemlerine sebebiyet verebilir.