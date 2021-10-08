Koruma altına alınan Anadolu yaban koyunları doğal yaşam alanlarına salındı

Nesli tükenme tehdidi altında bulunan Anadolu Yaban Koyunları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yürütülen koruma çalışmaları sonucunda bu yıl 28 koyun eski yaşam alanlarına yerleştirildi. Ankara Nallıhan ve Karaman Karadağ'da bulunan yaşam alanlarına bırakılarak türün devamlılığı sağlanıyor. Ayrıca program sonunda alanda 50 adet kınalı keklikte doğayla buluşturuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez bu kapsamda Kırşehir'de düzenlenen Anadolu Yaban Koyunlarının doğaya yerleştirilmesi programına katıldı. Anadolu Yaban Koyunları'nın 1969 yılından itibaren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce koruma altında olduğunu belirten Genel Müdür Üzmez, "Endemik bir tür olan Anadolu Yaban Koyunları 1950'li yıllar öncesi İç Anadolu Bölgesinde Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Karaman gibi illerde bulunmakta iken; 1960'lı yılların sonuna doğru sadece Konya Bozdağ'da 40-50 bireylik bir popülasyon olarak kaldığını, kalan hayvanların 1969 yılında teşkilatımızca korumaya alındı" diye konuştu.

Genel Müdür Üzmez, Anadolu Yaban koyunlarının sayılarının günümüzde 700 civarına ulaştığının altını çizerek, 2004 yılında uygulamaya konulan proje ile de Ankara Nallıhan ve Karaman Karadağ'da bulunan eski yaşam alanlarına yerleştirme çalışmalarının gerçekleştirildiğini ifade etti.

Genel Müdür Üzmez, bu yılın başında Kırşehir'e 20 adet Anadolu Yaban Koyunu yerleştirilmesi yapıldığını, bugün de 8 adet yaban koyununun daha doğaya salınmasıyla sayının 28'e ulaştığını, söyledi. Ayrıca program sonunda alanda 50 adet kınalı keklikte doğayla buluşturuldu.