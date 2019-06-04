Korunan alanlar engelsiz alanlara dönüşüyor

Her insanın bir engelli adayı olduğu gerçeğinden hareketle görme, işitme ve fiziki engelli vatandaşların hayatın bütün alanlarındaki hak ve hizmetlere ulaşabilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü alanları planlarken bu alanların her kesim açısından erişilebilir olmasına gayret ediyor. Korunan alanlarda inşa edilen yapı ve tesisler engelli ve yaşlı vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği bir konseptte tasarlanıyor.

Türkiye'nin ilk engelsiz kuş gözlem kulesi Hersek

Geçtiğimiz yıl Hersek Lagünü Ekoturizm Projesi kapsamında DKMP Genel Müdürlüğünce yapılan yatırımla ülkemizin ilk Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi tamamlandı. 21 metre yüksekliğinde olan kuleye hem tekerlekli sandalye kullanan kişiler, hem çocukları ile alanı ziyaret edenler hem de yaşlı vatandaşlar rahatlıkla erişerek kuşları gözlemleyebiliyor. Hersek Lagünü Sulak Alanı Geliştirme Projesi kapsamında yer alan gözlem kulesinin yanı sıra alanda kır kahvesi, botanik bahçesi, kanatlı müdahale merkezi, yürüyüş yolları gibi tesisler de “erişilebilir” olacak şekilde projelendirildi.

Çamkoru Türkiye'nin ilk engelsiz tabiat parkı olacak

DKMP Genel Müdürlüğü, Ankara'da yer alan Çamkoru Tabiat Parkı'nı da Türkiye'nin ilk engelsiz tabiat parkı yapmak için çalışmalara başladı. Alanda yapılacak tabelalar, hediyelik eşya stantları, flora ve fauna tanıtım alanları, çocuk oyun alanları, gözlem platformu, iskele ve piknik alanları gibi pek çok yapı engelli dostu olacak. Türkiye'nin ilk engelsiz tabiat parkı olacak olan Çamkoru Tabiat Parkı'ndan sonra bu uygulamanın örneklerini diğer korunan alanlarda da görmek mümkün olacak.

“Erişilebilir Korunan Alan” projelerinde hedef, toplumun tüm kesimi için hayatın kolaylaştırıcı olabilmesi ve çeşitli sebeplerle kısıtlılıkları olan bireylerin o kısıtlamaları hissetmeden özgürce doğada vakit geçirebilmesini sağlamak.