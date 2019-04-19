Köse, barınağı denetledi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kutludüğün'de bulunan Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Veteriner hekimlerden çalışmalar hakkında bilgi alan Köse, bakıma muhtaç hayvanlara en iyi hizmeti sunabilmek için barınak koşullarını daha da iyileştireceklerini kaydetti.

Çocuklarımız hayvan sevgisini yaşayıp, öğrenecek

Barınaktaki yavru köpekleri seven Köse, “Hayvanlar Allah'ın sessiz emanetleridir. İnsanların dostlarıdır. Belediye olarak bizlerde can dostların ihtiyaçlarını karşılayarak sorunları için çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bir cana dokunmaya, onlar için daha yaşanabilir bir dünya sunmaya çalışacağız. Yapacağımız çalışmalar neticesinde çocuklarımız hayvan sevgisini yaşayıp, öğrenecek” dedi.

Sadık dostlara bakım ve sağlık hizmeti veriliyor

Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde muayene, aşı, kısırlaştırma, küpe takılması ve ücretsiz sahiplendirme işlemleri gerçekleştiriliyor. Köpekler için eğitim ve serbest dolaşım alanının da bulunduğu barınakta bakım ve sağlık hizmeti veriliyor.