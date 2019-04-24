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Köse, dernek federasyonlarını ağırladı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç ve yönetimini, Kırşehirli Dernekler Federasyon Başkanı Hilmi Gökçınar ve yönetimini makamında ağırladı.


Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sivil toplum kuruluşları çalışmalarının eş, dost ve akraba bağlarını güçlendirdiğini ve kendi kültürlerinin yaşatılmasında etkin rol oynadığını kaydederek "Sivil toplum kuruluşlarımıza elimizden geldiğince destek olacağız" dedi.


Başkan Köse, "İnanıyorum ki çok güzel başarılara sizlerin desteği ile birlikte imza atacağız. Belediyemizin bütün imkanlarını halkımız için değerlendireceğiz. İnsanların mutluluğu bizim için çok önemli. Bizde bu açıdan çalışmalarımıza istekler doğrultusunda yön vereceğiz” diye konuştu.

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