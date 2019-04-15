Köse, eğitim elçileri ile buluştu

Köse kendisinin de bir eğitimci olduğunu belirterek, “Gerek eğitimcilerimizin gerekse geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin istek ve taleplerini çok iyi biliyorum. Çünkü ülkemizin bekası siz değerli eğitim elçilerinin öğretileriyle, gençlerimizin değerli ve özverili çalışmaları ile şekillenecek, farkındayız” dedi.

Eğitime destek vereceğiz

Eğitimin bir ülkenin geleceğine yapılacak en değerli yatırım olduğunu kaydeden Köse, “Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi eğitimle ölçülür. İnanıyorum ki okullarımızda yetişen çocuklarımız ileride ilçemize en iyi şekilde hizmet edecektir. Bizlerde imkanlarımız çerçevesinde belediye olarak eğitime her türlü desteği vereceğiz” diye konuştu.