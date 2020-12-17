Köse, görevdeki yirmi ayını değerlendirdi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, hizmetteki 20 ayını AK Parti Mamak İlçe Teşkilatı'na bir sunumla anlattı. “İz Bırakan Projeleriyle Mamak” adlı sunumu ile hayata geçirdikleri yatırımların yanı sıra Mamak'ı geleceğe taşıyacak yeni projeleri de paylaştı. Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen sunuma Köse'nin yanı sıra AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, teşkilat yönetim kurulu üyeleri, mahalle başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

Mamak artık kabına sığmıyor

20 ay boyunca hayata geçirilen projelerin yer aldığı sinevizyon gösteriminin ardından sunumunu gerçekleştiren Köse, sözlerine şimdiye kadar birlikte yol yürüdüğü tüm yol arkadaşlarına ve mesai arkadaşlarına teşekkür ederek başladı. Amaçlarının gök kubbede hoş bir sada bırakmak olduğunu belirten Başkan Köse, teknik, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık, spor ve fiziki belediyecilik alanında yaptıkları icraatları sıraladı. Mamak'ın ve Mamaklının beklentilerine cevap veren nice önemli ve nice güzel hizmetler yaptıklarını vurgulayan Köse, “Mamak Türkiye'nin bir mozaiği. Nüfus olarak da ekonomik olarak da hızla büyümüş bir Mamak var. Güzel Mamak artık kabına sığmayan, yeni hedeflere koşan bir ilçe. Hem sanayi, hem turizm, hem tarım ve kültür merkezi olan Mamak'ımızı çok daha güzel noktalara taşımak adına çalışıyoruz. Hemşehrilerimize ve ilçemize verdiğimiz sözlerimiz var. Bunların hayata geçmesi için koşturuyoruz. Belediye olarak bitirdiğimiz yatırımlarımız var, devam edenler var ve yeni planlamalarımız var. Seçim dönemi vaatlerimiz arasında olmamasına rağmen birçok yeni hizmeti de yine hemşehrilerimizle buluşturduk, buluşturuyoruz. 64 mahallemizin tamamına ayrım gözetmeksizin bütün belediyecilik hizmetlerini yerine getirmeye gayret ediyoruz. Yakın gelecekte Mamak'ımızın her köşesinde bir izimiz olacak” dedi.

İşten değil, dişten arttırdık

Mali disiplini sağlayarak hizmet hamlesini başlattıklarını belirten Köse, “Belediye yönetiminde finans, personel ve kaynak yönetimi önemlidir. Paraya sahip çıkamayan, personeli verimli çalıştırmayan, kaynakları yönetemeyen belediye başkanı, belediyeyi de yönetemez. İlk günden itibaren bu çalışmalara başladık, hep daha iyisini yapmak için her bir mesai arkadaşımızın farkındalığını arttırarak süreci yönetiyoruz. Biz işten değil, dişten arttırdık. Kötü harcama yapılmasından kaçındık. Allah korkusuyla devletin kuruşunu kendi kuruşumuz gibi değerlendirdik” dedi.

Gönül Belediyeciliği'nin adresi Mamak

Göreve geldikleri günden itibaren gönül belediyeciliğinin en güzel uygulamalarını Mamaklılarla buluşturduklarını kaydeden Başkan Köse, bugüne kadar verilen hizmetlere yenilerini ekleyerek, hizmet çeşitliliğini arttırdıklarının da altını çizdi.

Mamak 2020'ye zirvede girdi

20 aylık süreçte bir takım yeni yöntemleri uygulamalara başladıklarını belirten Köse, özel şirketlerin yaptığı hizmetleri belediye olarak kendilerinin yapmaya başladıklarını kaydederek, belediye olarak hangi alanlarda hizmet vermeye başladıklarını da sıraladı. Köse, “Evde Sağlık, Evde Bakım Hizmeti, İlaçlama, Sokak Hayvanları Hizmeti, Atık/Çöp Toplama Hizmeti, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık, kiralama olarak hizmet veren araçların yerine yeni araçlar alarak kendi araçlarımızla hizmet vermeye başladık. Makam araçlarının ve hizmet kademesini bir alt sınıfa indirdik. Asansör Bakım Sözleşmesi, kiralanan tesislerimizi, kira süresi sonunda geri alarak belediye sosyal tesisi olarak kullanmaya başladık. Makamda hediye alınmaması için karar oluşturduk. Hizmet binamızda saha müdürlüklerimizi kampüsümüze taşıdık” dedi. Göreve geldikleri günden itibaren halka sundukları yeni hizmetleri de anlatan Köse, “Belediyeye iş ve işlemleri için gelen hemşehrilerimiz için ‘çaylar poğaçalar bizden' diyerek kafeterya açtık. Hızlı İşlem Merkezi oluşturarak hizmet almaya gelen hemşehrilerimize çözüm oluşturuyoruz. İşverenle iş arayanları bir platformda bir araya getirdiğimiz Mamak istihdam Merkezimizi kurduk. Akıllı Telefon Uygulaması başlattık. Mobil İkram Araçlarımızla ‘Çaylar, Çorbalar, Salep ve Bozalar Bizden' uygulaması başlattık. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın elektrik ve su tesisatı işlerine destek olmak amacıyla Acil Müdahale Aracı hizmeti veriyoruz. Mamak'ın gece de yaşanabilir bir şehir olması düşüncesinden yola çıkarak Huzur ve Güvenlik Timi oluşturduk. Kadın Kooperatifimizi kurduk. Mamak İzcilik Kulübünü kurduk. Engelsiz Derneğimizi Kurduk. Çevre Derneğimizi kurduk. Sokak Sinemaları, Amfi Tiyatro Etkinlikleri, sokak iftarları mahalle kahvaltıları, köşe bucak temizlik hizmeti, Sahne Sanatları Eğitim ve Uygulama Akademisi, Şehir ve Medeniyet Akademisi, Muhtarlık ofisi gibi hizmetlerimizle de hemşehrilerimize hizmet veriyoruz. Karla buzla Mücadelede özel yöntemler uyguladık. Mamak Yaşam Akademisi kurduk. Gönül Çarşısı hizmetimiz ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştık. Yeşile, doğaya ve çevreye duyarlı bir belediye olduğumuzu her fırsatta gösterdik ve bu kapsamda 365 parkımız bulunurken, 2.167.783 metrekare yeşil alan ile yeşil bir belediye olduk. 2020 yılına zirvede girdik. Yine zirvede tamamlıyoruz inşallah” diye konuştu.

Yatırım zengini belediye

2020 yılını açılış ve temel atma yılı olarak değerlendiren Başkan Köse, “Kutludüğün Bilim ve Sanat Merkezi, Gökçeyurt Köy Konağı ve Kültür Merkezi, Gönül Çarşısı, Gönül Sofrası, Zirvekent Aile Merkezi, Macera Parkı, Lalahan Yüzme Havuzu, Kutludüğün pazaryeri ve Çocuk Oyun Alanı, Peyami Sefa Kreşi, Şehitlik Bilim ve Sanat Merkezi- Uyanık Kütüphane, Amfi Tiyatro Uyanık Kütüphane, Zirvekent Uyanık Kütüphane, Abidinpaşa Uyanık Kütüphane, Yunus Emre Kültür Merkezi ve Uyanık Kütüphane, Neşet Ertaş Millet Kıraathanesi, Şahintepe Millet Kıraathanesi, Şehitlik Millet Kıraathanesi, Muhsin Yazıcıoğlu Millet Kıraathanesi, Kartaltepe Millet Kıraathanesi, Macera Parkı Millet Kıraathanesi, Kırım Sudak Millet Kıraathanesi, Yeşilbayır Bebek Kütüphanesi, Durali Alıç Parkı, Kartaltepe Parkı, Mehmet Akif Ersoy Parkımkızın yapımını tamamlayarak hizmete açtık. Yine temelini attığımız ve çalışmalarına başladığımız Akdere Bilim ve Sanat Merkezi, Ekin Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, Misket Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, Altıağaç Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, Altınevler Gençlik Merkezi, Zirvekent Gençlik Merkezi, Durali Alıç Gençlik ve Kariyer Merkezi, Kızılca Mahalle Konağı, Bayındır Mahalle Konağı, Ortaköy Mahalle Konağı, Lalahan Semt Stadı gibi projelerimiz de hızla yükseliyor. Geçtiğimiz yıl çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Ali Kuşçu Gökbilim Merkezimizin tadilat çalışmaları hızla devam ediyor. Cumhuriyetin ilk konservatuarı olan Musiki Muallim Mektebimizin aslına döndürme çalışmalarımızda da sona yaklaşıldı. Projelerimiz tamamlandığında Mamak adını altın harflerle yazdıracak” şeklinde konuştu.

Vitesi her geçen gün artırıyoruz

Nihayetlendirdikleri projelerin yanında devam eden pek çok projeleri olduğunun da altını çizen Başkan Köse, her geçen gün vitesi artırarak Mamak'a hizmet vermeye devam edeceklerini belirterek, Mamak'ın adını altın harflerle yazdıracak çalışmalarını başlattıkları dev yatırımlarını da anlattı. Köse, “Mutlu ve Ege mahallelerimize 130 bin metrekarelik alanda hizmet edecek Mutlu- Ege Spor Kompleksi projesi ile eski çöp ve kömür satış alanına dev bir millet bahçesi, spor, yürüyüş, bisiklet yolları, etkinlik çayırları, uçurtma ve benzeri etkinliklerin yapılacağı bir alan inşa ediyoruz. Harman Mahallemizde, yıllardır atıl olan Şehit Hamza Sülün Kışlası'nı Millet Bahçesine dönüştürüyoruz. Burada Türk Tarihi Açık hava Müzesi ve Etnospor Temalı Millet Bahçesi inşa etmek istiyoruz. Gökçeyurt mahallemizde 25 bin metrekarelik alanda hayata geçirdiğimiz Ekolojik Köy Projemiz kapsamında 30 bin sebze, aromatik ve tıbbi bitki dikimi ve 100000 lavanta dikimi gerçekleştirdik, 400 meyve ağacı diktik.Bu çerçevede Ekoköy Projemizin birinci etabında yer alacak mekanların inşası için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacağız. Kıbrıs Kanyonu Projemizin startını vermiştik. 8 km uzunluğunda ve 2.750.000 metrekare büyüklüğe sahip kanyonda doğal dokuya uygun yürüyüş alanları, kamp alanları, dinlenme alanları oluşturuyoruz. Kanyonu geçtiğimiz aylarda boydan boya temizledik. Birkaç noktaya da güvenlik kamerası yerleştirdik. Kutludüğün mahallemizde 200.00 metrekarelik alana 4 mega watt'lık bir GES Güneş Enerji Sistemi GES Sistemi kurmak için çalışmalarımız devam ediyor. Sistem ile, hem maliyetimizi azaltacağız hem de yeşil enerji kullanacağız. Şehir imar planlarıyla başlar, şehir planları, şehrin elli yılını, yüz yılını belirler. Bizden önceki dönemde belediye başkanımızın başlattığı kentsel dönüşüm projeleri vardı. Altınevler, Ege, Durali Alıç, Diriliş ve Altıağaç, Karaağaç, Hüseyin Gazi Kentsel Yenileme Projeleri gerçekleştirildi. Yalnızca Diriliş mahallesindeki dönüşümün 5. Etabı devam ediyor. Altıağaç-Karaağaç-Hüseyin Gazi Kentsel yenileme Projesi kapsamında da 4.etap tamamlanmak üzere. Önceki dönem belediye başkanımız tarafından planlamaları başlatılan Mutlu mahallesindeki taş ocakları olarak bilinen bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarına ilk günden devam ettik. Çok yakında hak sahipleriyle anlaşmalar başlayacak” ifadelerini kullandı.

Mamak'a oto sanayi sitesi

İlçedeki oto tamircilerini bir araya getirecek oto Sanayi Alanı çalışmalarında da sona yaklaştıklarının altını çizen Başkan Köse, “Kızılca mahallesinde yaklaşık 50 dönümlük bir alanı oto sanayi sitesi yapmak üzere çalışmalarımızda sona yaklaştık. Bu bölgede tamircilerin dükkan sahibi olmasını sağlayacağız. Bu şekilde de bölgede bir ilk ve hız oluşturup diğer alanların da harekete geçmesini sağlayacağız” dedi. Köse, köy statüsünden mahalle statüsüne geçen Kızılca, Gökçeyurt, Ortaköy, Eski Bayındır mahallelerinde de imar ve perselasyon çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Köse, “Mamak'a hizmet etme şerefine erişmiş olmak bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Göreve geldiğimiz 20 aylık süreçte Mamak'ın bin yıllık köklerine bağlı kalarak; Mamak'ı her gün daha da modernleşen bir cazibe merkezi haline getirip, Mamaklı hemşehrilerimizi daha yüksek standartlara sahip yaşam alanlarına sosyal donatılara ve kültürel faaliyetlere kavuşturmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Ankara'ya ve Türkiye'ye değer katmaya devam edeceğiz ”dedi. Sunumun ardından partililerin sorularını yanıtlayan Köse, belediyesinin başarısında teşkilatın önemli pay sahibi olduğunun altını çizdi.