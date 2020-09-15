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Köse'den Taşdelen'e taziye ziyareti

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül ve AK Parti Çankaya Belediye Meclis Üyesi Murat Akçay ile geçtiğimiz haftalarda babasını kaybeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e taziye ziyaretinde bulundu.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül ve AK Parti Çankaya Belediye Meclis Üyesi Murat Akçay ile geçtiğimiz haftalarda babasını kaybeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e taziye ziyaretinde bulundu.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in babası, geçmiş dönem Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti. Başkan Taşdelen'i makamında ziyaret eden Köse, Taşdelen ailesinin acısını paylaşarak, "Çankaya Belediye Başkanı sayın Alper Taşdelen'e ve Çankaya halkına başsağlığı diliyorum" dedi.


Köse, merhuma Allah'tan rahmet, aileye ve yakınlarına ise sabır ve başsağlığı dileklerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirlerine teşekkür eden Taşdelen ise "Mamak Belediye Başkanı sayın Murat Köse'ye teşekkür ediyorum. Allah geride kalanlara uzun ömürler versin. Kendilerini belediyemizde ağırlamaktan mutluluk duyduk" ifadelerini kullandı.


Ziyaretin sonunda Taşdelen, Başkan Köse'ye kitap hediye etti.

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