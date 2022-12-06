Kosova'nın Türk partisinden Ankara'ya ziyaret

Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP) Genel Başkanı Ertan Simitçi, Türkiye ziyaretine ilişkin, “Amacımız, hem Kosova'daki Türk toplumumuzun mevcut durumunu, siyasi durumunu anlatmak hem de Kosova ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak” dedi.

Kosova'da kurulan ve 2 yıldır siyasi hayatına devam eden Yenilikçi Türk Hareket Partisinin (YTHP) Genel Başkanı Ertan Simitçi ve beraberindeki heyet, birtakım siyasi ziyaretlerde bulunmak için Türkiye'ye geldi. Simitçi, yaptığı açıklamada ziyaret amacının hem siyasi parti liderleriyle bir araya gelerek kendilerine danışmak, hem de iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak olduğunu ifade etti.

“Amacımız, Kosova'daki Türk toplumumuzun mevcut durumunu, siyasi durumunu anlatmak”

İYİ Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), Zafer Partisi ve Büyük Birlik Partisi (BBP) yetkililerine ziyarette bulunduklarını söyleyen Simitçi, “Bugün de diğer partilerin siyasetçileriyle, milletvekilleriyle görüşmelerimiz oldu. Amacımız hem Kosova'daki Türk toplumumuzun mevcut durumunu, siyasi durumunu anlatmak hem de Kosova ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak” diye konuştu.

“Ankara'da siyaset yoğun bir şekilde yaşanıyor”

Türkiye'de gerçekleştirdikleri ziyaretlerin ikili ilişkilere katkısı olduğunu vurgulayan YTHP Genel Başkanı Simitçi, şunları kaydetti:

“Ankara'da siyaset yoğun bir şekilde yaşanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinde de (TBMM) bütçe görüşmeleri var. Bu süreçte de gerçekten partiler arası bir çalışmanın olduğunu gördük. Özellikle Kosova'ya, Rumeli'ye, Balkanlar'a duyulan ilgi çok önemli. Gördüğüm kadarıyla Ankara'daki tüm siyasi partiler özellikle Balkanlara yönelik çalışmalar yapmak adına kendi iç kurumlarında birimler kurmuşlar. Yurtdışı ve Akraba Toplulukları başkanlıkları var, dış ilişkiler başkanlıkları var. Bu beni gerçekten memnun etti; çünkü böyle bir ilginin, somut adımın olması aslında çok iyi. 2023 yılında Cumhuriyet'imizin yıl dönümü olduğu için hem Balkanlar'daki soydaş Türk toplumuna hem de oradaki ülkelere katkısı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.