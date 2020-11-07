Kösrelik köyü tandır damına kavuşuyor

Altınok, “İlçemize bağlı dört köyde geleneksel gıdaların üretimini teşvik etmek ve organik gıda talebini karşılamak için köylerimize yönelik yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. Bu anlamda ilkini Kösrelik köyünde inşa ettiğimiz tandır damını dört köyümüze de inşa edeceğiz” dedi.

Çalseki ve Güzelyurt köylerine de tandır damı yapılacak

Keçiören Belediyesi Kösrelik köyünde yapımı tamamlanmak üzere olan, Sarıbeyler köyünde ise inşası tüm hızıyla devam eden tandır damı projesini Çalseki ve Güzelyurt köylerinde de hayata geçirerek köylülerin hizmetine sunacak.

Kösrelik köyündeki tandır damı yapımında sona yaklaşıldığının müjdesini veren Altınok, “Köylülerimizin el emeği göz nuruyla ürettiği tandır ekmeği sofralarımızın vazgeçilmezi olacak. Köylerimizde yaşayan kadınlarımız hem ekmek ihtiyaçlarını karşılayacaklar hem de ürettikleri ekmekleri şehir merkezinde satarak ev ekonomilerine katkı sunacaklar. Unutulmaya yüz tutmuş olan bu geleneğimizi bir yandan yaşatacağız diğer yandan da sağlıklı ekmek tüketeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Altınok ayrıca çiftçileri üretim konusunda da teşvik etmek için fide, tohum ve gübre desteği sağladıklarını anımsatarak, “Şehrimizi doğal ürün üretim ve satış merkezi yapacağız” dedi.