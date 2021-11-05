Kösrelikkızığı Mahalle Mezarlığı yeni yüzüne kavuşuyor

Pursaklar Belediyesi, Kösrelikkızığı Mahalle Mezarlığı ve çevresini sil baştan yeniden düzenleyerek yeni bir görünüm kazandırıyor. Pursaklar Belediyesi, aile yakınlarını ziyaret etmeye gelen vatandaşların güven içerisinde yürüyebilmeleri için kilitli parke yol yapımı, müştemilat yapımı ve özellikle yaz günlerinde çokça tercih edilen şadırvan yapımı ile cami cemaati ve vatandaşlara daha temiz bir ortamda abdest alabilme imkanı sunacak. Bu kapsamda Kösrelikkızığı Mahalle Mezarlığı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çetin, ekiplerden gelinen son nokta hakkında bilgi aldı.

Yapılan yenileme çalışmaları ile Kösrelikkızığı Mahalle Mezarlığı'na yeni bir kimlik kazandıracaklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Pursaklar Belediyesi olarak mezarlıklarımıza gereken hassasiyeti fazlasıyla gösteriyoruz. Bu kapsamda Kösrelikkızığı mahalle mezarlığının yollarını yeniledik, müştemilat ve şadırvanını tamamlıyoruz. Kısa zaman içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Şimdiden mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum'' diye konuştu.