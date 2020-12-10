Kötü şartlardan operasyon ile kurtarılan hayvanlara Keçiören Belediyesi sahip çıktı

Uygunsuz şartlarda yetiştirildiği tespit edilen 77 köpek ve 6 kedinin gerekli bakım ve tedavilerine Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde devam ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Keçiören ilçesinde Cangül Ç., isimli vatandaşa ait olduğu tespit edilen evin bodrum katına düzenlenen operasyonda 23'ü yavru 68 cins köpek kurtarıldı. Bu ilk operasyonun ardından şüphelinin kayınvalidesi Fatma Ç.'nin evine düzenlenen ikinci operasyonda 9 köpek ve 6 kedi kurtarıldı.

Keçiören Belediyesi, uygunsuz şartlarda yetiştirildiği tespit edilen bu 77 köpek ve 6 kedinin aşı, tıraş, yıkama ve günlük gezinti ihtiyaçları başta olmak üzere tüm tıbbi ihtiyaçların karşılamaya devam ediyor.

Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Said Reşad Kanmaz, bu canlıların son durumlarına ilişkin bilgiler verdi.

Veteriner Hekim Said Reşad Kanmaz, genel bakımları tek tek yapılan hayvanların stres seviyelerinin düşürüldüğünü ve ultrason muayenesi ile kan muayenesi aşamasına gelindiğini belirtti. Gelinen aşamada teker teker tüm hayvanların genel sağlık durumları, gebelik durumları ve kan değerlerinin inceleneceğini ifade eden Kanmaz “Bu aşamadan sonra uygun durumda olan hayvanlar kısırlaştırılacak. Kısırlaştırma işlemleri tamamlanan sahiplendirilmeye hazır olan hayvanlar toplu sahiplendirme töreni ile birlikte sahiplendirilecek” dedi.

“İlk aşama olarak yetişkin, damızlık olarak kullanılan sesi çıkmayan canlıların sahiplendirilecek”

Hayvanların gebelik durumlarıyla ilgili bilgi veren Kanmaz “Şu an için gebe çıkan hayvanlarımız var tek tek incelemeye alıyoruz. Hepsine aynı anda bakmamız ne yazık ki mümkün değil bu yüzden sırayla alıyoruz ve sonuçlandırıyoruz. Gebe olan hayvanların doğumları burada yapılacak. Doğum yapan hayvanların yavruları erişkin, sahiplendirilebilecek yaşa geldikten sonra onların da sahiplendirilme işlemi yapılacak. İlk aşama olarak yetişkin, damızlık olarak kullanılan sesi çıkmayan canlıların sahiplendirilecek” açıklamasında bulundu.

“Net olarak bir işlem uygulanmış, uygulandıysa şu işlem uygulanmış dememiz mümkün değil”

Kurtarılan hayvanların ses tellerinin alınıp alınmadığı konusunda şu an için net bir bilgi olmadığını, fakülteden çıkacak rapordan sonra netlik kazanacağı bilgisini veren Kanmaz, “Buradan çıkacak raporu bekliyoruz. Net olarak bir işlem uygulanmış, uygulandıysa şu işlem uygulanmış dememiz mümkün değil. Uzman görüşüyle birlikte oluşturulacak rapora göre biz de işlemlerimize devam edeceğiz. Bazı sesi çıkan hayvanlar var, bütün hayvanların sesi yok değil. Birkaç tanesinin sesi çok az çıkıyor, birkaç tanesi havlamaya çalışıyor fakat genel itibarıyla hayvanların çoğunun sesi çıkmıyor. Bu durum hayvanlara uygulanan bir işleme bağlı olan bir durum mu yoksa havlamamak istememesinden mi kaynaklanıyor rapordan sonra göreceğiz” diye konuştu.