Altındağ Belediyesi tarafından Altınköy Açık Hava Müzesi'nde düzenlenen “5. Hasat Şenliği” başladı. Şenlikteki etkinliklerle köy hayatı Başkent'in göbeğine taşındı.

Köy yaşantısının güzelliğinin ve toprağın bereketinin gözler önüne serildiği şenlikte, Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Karabudak kendisine verilen tırpanı köy meydanında bileyledikten sonra ziyaretçiler ile birlikte buğday tarlasına yürüdü. Başkan Yardımcısı Karabudak, ekinleri biçtikten sonra harman yerinde atlar ile düven sürdü. Buğdayların patoza vurulmasının ardından hasat, öğütüldükten sonra una, daha sonra da ekmeğe dönüştürülerek Ankaralıların, buğdayın ekmek olma yolcuğuna tanıklık etmesi sağlandı.

“Bugün burada, köydeki üretimi, yaşantı tarzlarını yaşamak istedik”

Hasat Şenliği'nin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Karabudak, “Biliyorsunuz ki köylü milletin efendisidir. Bugün burada, köydeki üretimi, yaşantı tarzlarını yaşamak istedik. Hep beraber köylülerimiz, meclis üyelerimizle, arkadaşlarımız ve dostlarımız ile bugünü yaşadık. Eski günlerimizi yad ettik. Gerçekten, hem bu işin ne kadar zor olduğunu hem de zorluk içerisinde güzelliklerin yaşandığını görmüş olduk. Köylü milletin efendisidir dedim gerçekten önemli. Çünkü bugün bizler doğal ürünler güzel şeyler yiyebiliyorsak onların ürettikleri şeyler sayesinde yiyebiliyoruz. Biz de elimizden geldiği kadar bu konuları daha da önemseyerek daha da büyüterek güzelleştireceğiz. Belediye Başkanımız Asım Balcı'nın en büyük özelliği de yerli halkın isteği doğrultusunda yerel hareketi daha da canlandırma. Biz her alanda olduğu gibi bu alanda da olacağız” dedi.

Hafta sonunu değerlendirmek için şenliğe katıldığını ifade eden Serdar Kaygısız, “Fotoğraf makinemle geldim. Hem fotoğraf çektim hem de köy yaşantısına Ankara'da uzak olduğumuz için Altındağ Belediyesinin böyle bir imkanı vardı. Burada köy yaşamını görmüş olduk” diye konuştu.

Köy meydanında türküler söyleyerek ziyaretçileri eğlendiren al yazmalı kızlardan Ceren Arslanboğa, “Her sene olduğu gibi hasat şenliğimiz var. İnsanları eskiden olduğu gibi eski gelenek ve göreneklerimize ait, şehirden uzak akıllarında az da olsa bir iz bir anı bırakmaya çalışıyoruz. Onlara bu şekilde maniler ve türküler söyleyerek eğlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

Gün boyu devam eden şenlikte misafirlere çeşitli ikramlarda da bulunulurken, etkinlikler sayesinde ziyaretçiler, buğday tanesinin ekmek olma yolculuğuna yakından tanıklık etmiş oldu.