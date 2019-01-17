Köy yollarına kedi gözü

Mahalle (köy) yollarını standartlara uygun güvenli ve konforlu hale getirmek için asfaltı atılmış veya genişletme çalışmaları tamamlanmış ilçe mahalle bağlantı yollarında trafik işaret levhalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ayrıca CTP yol kenar dikmeleri (kedi gözü) yerleştiriyor.Can ve mal güvenliği açısından önem arz eden CTP yol kenar dikmeleri, gece ve gündüz rahatlıkla görülebilecek şekilde ve Karayolları Genel Müdürlüğünün teknik şartnamesinde yer alan standartlara uygun reflektif malzemeler kullanılarak imal ediliyor. Işığın doğru bir şekilde geri yansıtılmasını sağlayan bu malzemeler özellikle gece görüşün düşük olduğu ve aydınlatma bulunmayan yollarda araç farı ile fark edilerek hem sürücüyü uyarıyor hem de kaza oranlarının minimum seviyelere düşürülmesini sağlıyor. Kedi gözleri ile özellikle yol ağının bir bütün olarak değerlendirilmesi ve merkez ilçeler başta olmak üzere diğer ilçelerin bağlantısını sağlayan tüm yolların yeterli güvenlik standartlarına ulaşması ve düşük banketli yollarda yol hattının sağ ve sol sınırlarının belirgin hale getirilmesi amaçlanıyor. Bu yıl 50 bin kedi gözü montajı yapılması için ihale çalışmaları başlatılırken, çalışmalar tamamlandığında yaklaşık 2 bin kilometre yol ağında CTP yol kenar dikmesi ile gerekli trafik önlemi alınmış olacak.