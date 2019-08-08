Köyüne gidemeyenlerin adresi Altınköy

Dr. Asım Balcı'nın talimatıyla Kurban Bayramı boyunca açık olacak.

Kurban Bayramı'nda memleketine gidemeyen ve bayramı Ankara'da geçirecek olan vatandaşların bu Kurban Bayramı'nda adresi Altınköy Açık Hava Müzesi olacak. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatıyla Kurban Bayramı boyunca açık olacak olan Altınköy, saat 10.00'dan akşam 24.00'e kadar hizmet verecek. Yapılan düzenlemeyle Altınköy; doğasıyla, yürüyüş alanlarıyla, köy hayatından kesitlerle vatandaşların aileleriyle birlikte güzel bir bayram geçirmelerini sağlayacak. Başkentliler, çeşitli konserler ve yarışmaların düzenleneceği Altınköy'de rengarenk bir bayram geçirecek.

“Bayramı Ankara'da geçirecekleri düşündük"

Vatandaşlardan gelen talepleri dikkate aldıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Bayramlarda Ankara'da kalan hemşehrilerimizi de düşünerek Altınköy Açık Hava Müzesi ile ilgili bir karar aldık. Kurban Bayramı tatili süresince Altındağ Belediyesi Altınköy Açık Hava Müzesi açık olacak. Hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte keyifli bir bayram geçirmesini diliyorum. Bu vesileyle Kurban Bayramı'nı Ankara'da geçirecek olan herkesi Altınköy Açık Hava Müzesi'ne bekliyorum” ifadelerini kullandı.