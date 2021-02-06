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Koyunları yanan Ayşe Teyzenin gözyaşları yürekleri burktu

Ankara’nın Sincan ilçesinde besicilik yapan Mustafa ve Ayşe Ayrancıoğlu’nun besledikleri koyunlar yanınca gözyaşlarına boğuldular.

Ankara'nın Sincan ilçesinde besicilik yapan Mustafa ve Ayşe Ayrancıoğlu'nun besledikleri koyunlar yanınca gözyaşlarına boğuldular. Ayşe teyzenin kuzuların ardından döktüğü gözyaşları yürekleri burktu.


Sincan ilçesi Peçenek Mahallesinde besicilik yapan Mustafa ve Ayşe Ayrancıoğlu'na ait ahırda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ayrancıoğlu, yangını görerek itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen 20 koyun telef oldu. Ayrıca ahırdaki ailenin beslediği kedilerde kurtarılamayarak telef oldu. Yangın söndürülürken Ayşe Ayrancıoğlu, kuzuların ardından gözyaşı dökerek, "Ben kendim güdüyordum, bunlarla avunuyorduk, kimseye muhtaç olmayalım diye uğraşıyorduk" dedi. Mustafa Ayrancıoğlu ise yangında büyük zararların olduğunu belirterek, arabalarının da yangında zarar gördüğünü söyledi.

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