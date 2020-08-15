KPDK gündeminin belirlenmesi için Konfederasyonlarla bir araya gelindi

Çalışma Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirilen KPDK hazırlık toplantısında, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yetkilileri KPDK için gündem önerisi oluşturmak amacıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. KPDK hazırlık toplantısı neticesinde, öne çıkan konuların detaylarının ve kurul gündemine taşınabilecek konuların netleştirilmesi için ikinci kez bir araya gelme kararı alındı.