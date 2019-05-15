KPSS başvuruları için son gün

Memur olmak isteyen vatandaşlar, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) lisans ve alan sınavları için başvurularını yapmaya devam ediyor. Her iki sınav için de son başvuru tarihi 15 Mayıs olarak belirlendi. Bugün saat 23.59'da başvurular sona erecek. Başvuru ücretini yatıran kişiler, ÖSYM AİS sayfası üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını yapabilecek. Tüm adayların katılmasının zorunlu olduğu genel yetenek ve genel kültür sınavı 14 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Başvuru yapmak isteyen adayların iki aşamalı olarak işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.