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KPSS geç başvuruları başladı

2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik alan sınavına girecek adayların geç başvuru tarihi bugün sona eriyor.


Lisans mezunlarının katılım sağlayacağı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı için geç başvuru günü bugün. 2019 KPSS için ÖSYM'nin belirlediği süreç içinde başvuru yapamayan kişiler bugün saat 23.59'a kadar internet üzerinden bireysel başvurularını da yapabilecekler. 2019 KPSS kılavuzunda yer alan bilgiye göre; geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücretinin yüzde 50 fazlası alınacak. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda her bir oturum 75 TL olacak.

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