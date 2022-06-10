Kredi kartıyla vergi ödemede limitin 200 bin liraya yükseltilmesine teşekkür ziyareti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, kredi kartıyla vergi ödemede limitin 200 bin liraya yükseltilmesi nedeniyle Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar'a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Fatih Çetinkaya, Süleyman Ekinci, Halil İlik, Nuh Acar, Ali Yıldız ve ATO 62 No'lu Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Kenan Bayram ile Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar'ı ziyaret etti. Ziyarette, dünyadaki ve ülke gündemindeki gelişmelerin reel sektöre yansımaları hakkında bilgi veren Baran, “Dünya ekonomisinde pandemi ve ardından başlayan savaşın etkileriyle bir dizi sorun yaşanırken Türkiye'de de bunların etkileri ve yansımaları yaşanıyor” dedi.

Ankara Ticaret Odası olarak kredi kartıyla vergi ödeme konusunu gündeme getirdiklerini ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 50 bin TL'lik limitle uygulamanın başlatıldığını hatırlatan Baran, “Limit önce 100 bin TL'ye şimdi de 200 bin TL'ye yükseltildi. Bu düzenlemeler için teşekkür ediyor, limitin kaldırılması talebimizi tekrarlıyoruz” dedi. Baran, kredi kartıyla ödeme yapmanın vergi mükellefleri için avantajlı olduğunu da söyledi.

Baran konuşmasında, Ankara Ticaret Odası'na kayıtlı 160 bin üyenin 67 meslek komitesinde yer alan temsilcileri tarafından ortaya konan sektörel sorunları ve çözüm önerilerini aktardı. Aynı sektörde girdi ve nihai ürünlerde farklı olan KDV oranlarının uygulamada sıkıntı yaşanmasına neden olduğunu belirten Baran, “KDV ile ilgili bütün sorunların ortadan kalkması için tek oranlı KDV kullanımına geçilmesini öneriyoruz. Böylelikle kayıt dışı önleneceği gibi işletmelerin rekabet gücü artarken, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın iadelerden kaynaklı iş yükü azalacaktır” ifadelerini kullandı.

İletilen konu başlıkları

Sektörel planlamanın önemine de değinen Baran, ülke kaynaklarının verimli kullanımı için işyerleri açılmadan önce ihtiyaç analizi yapılması konusuna dikkat çekti. Baran ve beraberindeki heyetin ziyaretinde Gelir İdaresi Başkanı Bayraktar'a ilettiği konu başlıkları şu şekilde:

“Yurtdışından ithal edilen ve gıda üretiminde kullanılan ham soya yağının KDV oranının, fullfat-küspe ve soya olarak satışa sunulan hallerindeki gibi indirilmesi ve yüzde 1 olarak uygulanması.

Yüzde 90'ı ithal olan ambalaj maddelerinin yüzde 18 olan KDV'sinin indirilerek, ürünlerde KDV'nin sadeleştirilmesi ve enflasyonla mücadeleye katkı sağlanması.

Konut üretim maliyetlerini aşağı çekerek fiyatların fahiş şekilde yükselmesine engel olmak amacıyla konut üretiminde kullanılan inşaat malzemelerindeki KDV'nin de konutta uygulanan KDV ile aynı ve tek oranlı olarak kullanılması.

Enflasyon oranı dikkate alınarak işletmelerin sermaye kaybının önüne geçmek için enflasyon muhasebesi sistemine geçilmesi.

Son günlerde kamuoyunun gündeminde yer alan internet üzerinden konut satış ve kiralamalarında ortaya çıkan spekülasyonların sona ermesi için gayrimenkul alım satım ve kiralamalarında Taşınmaz Yetki Belgesi olmayanların çalışmasının önüne geçilmesi için sektörün denetlenmesi.

Konut satışlarında fiyatlardaki oynaklığın önüne geçebilmek için Taşınmaz Yetki Belgesi bulanan işletmelerle, gayrimenkul satımı yapanlar arasında aracılık sözleşmesi imzalanmasının zorunlu tutulması.

Tapu harçlarının düşürülmesi.

Kamu müteahhitliği sektöründe birikmiş KDV'lerin kısa sürede iadesi.

İnşaatlarda, inşaat maliyetinin yüzde 1,5'una tekabül eden yapı denetim maliyetlerinin aşağı çekilmesi için konuyla ilgili vergi ve harçların sadeleştirilmesi.”