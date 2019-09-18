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“Kreşlerde Ülkeler” projesi dünyaya örnek

Çağdaş eğitim kalitesi, kültürel ve sosyal imkanları ile düşük ücretli olması dolayısıyla yoğun ilgi gören Çankaya Belediyesi kreşlerinde uygulanan “Kreşlerde Ülkeler” projesi, dünyanın farklı ülkelerinden gelen temsilcilere anlatıldı.


Çankaya Belediyesi kreşleri, yabancı ülke temsilcilerini ağırladı. Temsilcilere, Belediye'nin örnek çalışmalarından çocuklara farklı ülkelerin kültürünü tanıtan “Kreşlerde Ülkeler” projesi anlatıldı.


İlçe genelindeki 12 kreşte her yıl 1500 çocuğa çağdaş ve kaliteli eğitimin yanı sıra kültürel-sosyal imkanlar sunan, piyasa koşullarına göre düşük ücretle hizmet veren Çankaya Belediyesi, uyguladığı projelerini dünya ülkelerine tanıtıyor. Kreş çocuklarına farklı ülkelerin kültürü ile ilgili görsel, işitsel ve dokunsal hafıza oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılan “Kreşlerde Ülkeler” adlı proje, Masal Kalesi Kreşinde Almanya, Kore, İtalya, Japonya, Azerbaycan temsilcilerine anlatıldı.



Çocuklar farklı ülkeleri tanıma imkanı buluyor


Proje kapsamında kreşteki öğretmenler ve çocuklar belirlenen bir ülke hakkında araştırma yaparak bilgi sahibi oluyor. O ülkenin yemeklerinden kültürüne, yönetim sisteminden coğrafi konumuna kadar birçok konuda edinilen bilgilerin ardından belirlenen ülke temsilcileriyle çocuklar bir araya geliyor. Önceden bilgi sahibi olan çocuklara kendi ülkelerinin tanıtımını yapan ülke temsilcilerine çocuklar diledikleri soruları da soruyorlar.


Temel felsefesi, çocuklara barış ve sevgi dilini öğretmek olan proje kapsamında Çankaya kreşlerinde eğitim alan 4, 5 ve 6 yaşlarındaki çocuklar farklı ülkeleri tanıma imkanı bulmuş oluyorlar.

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