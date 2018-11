Kriminal laboratuvarların uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelesi güçlendirilecek

''Türkiye'nin Adli Bilim Laboratuvarlarının Yasa Dışı Uyuşturucu Kaçakçılığıyla Mücadele Alanında Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi'' açılış törenine katılan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, ''1 Ocak 2018 tarihinden günümüze kadar ülkemizde sadece polis sorumluluğu bölgesinde toplam 120 bin 770 uyuşturucu operasyonu yapılmış ve bu operasyonlarda yakalanan 169 bin 783 şüpheli şahıstan 19 bin 316'sı tutuklanmıştır'' dedi.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, ''Türkiye'nin Adli Bilim Laboratuvarlarının Yasa Dışı Uyuşturucu Kaçakçılığıyla Mücadele Alanında Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi'' açılış törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Uzunkaya, ''Eşleştirme projeleri Avrupa Birliği üye devletlerinin kamu kurumlarıyla faydalanıcı ülkelerin veya ortak ülkelerin kamu kurumları arasında kurumsal iş birliği oluşturulmasına yönelik önemli bir araçtır. Bu projeler somut ve sürdürülebilir operasyonel sonuçları almak amacıyla, üye ülkelerle faydalanıcı ülkelerin kamuda çalışan uzmanlarını çeşitli faaliyetler çerçevesinde bir araya getirmektedir. Bu projenin genel hedefiyse, Türkiye'deki kriminal laboratuvarlarının yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapasitesini güçlendirmektir. Türkiye'nin adli bilim laboratuvarlarının yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele alanında kapasitesinin güçlendirilmesi projesine, İçişleri bakanlığımız ve AB Başkanlığı tarafından destek verilmiş ve proje Birleşik Krallık ilke birlikte yürütülecektir'' ifadelerini kullandı.

''1 Ocak 2018 tarihinden günümüze kadar ülkemizde sadece polis sorumluluğu bölgesinde toplam 120 bin 770 uyuşturucu operasyonu yapılmış ve bu operasyonlarda yakalanan 169 bin 783 şüpheli şahıstan 19 bin 316'sı tutuklanmıştır''

''Terörün gelir kaynakları arasında çok önemli bir yer tutan uyuşturucu, tüm dünyayla birlikte ülkemizin de karşı karşıya olduğu ve birçok hayatı karartan büyük bir toplumsal sorundur'' diyen Uzunkaya, konuşmasına şöyle devam etti:

''Günümüzde uyuşturucu sorunu, kaçakçılık, terör, insan ticareti gibi sorunlarla uğraşan dünya devletlerinin mücadele etmek zorunda kaldıkları, ülke sınırlarını aşan küresel bir sorun haline gelmiştir. Sürekli artan kullanıcı ve bağımlı sayıları uyuşturucu kaçakçılığındaki yüksek kar payı.Terör örgütlerinin bu kardan pay alma arayışı ve teknolojik alanında yaşanan gelişmeler, uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığını hızlandırmış, ve sorunu küresel çapta mücadeleyi gerektiren bir hale getirmiştir. Terörün gelir kaynakları arasında çok önemli bir yer tutan uyuşturucu, tüm dünyayla birlikte ülkemizin de karşı karşıya olduğu ve birçok hayatı karartan büyük bir toplumsal sorundur. Bu sorun silah kaçakçılığı ve insan ticareti gibi suçlarla etkileşim içerisinde olup karmaşık yapısıyla da sınır aşan suçların en önemlilerindendir. Küresel olarak bu yapının aktörleri temel örgütleriyle birlikte hareket etmekte ve birbirlerini beslemektedir. Sadece Türkiye üzerinden uyuşturucu ticaretiyle yılda PKK terör örgütüne 1,5 milyar dolar bir paranın aktığını ve örgütün finansmanında kullanıldığını belirtmek bu sorunun ne denli büyük ve evrensel olduğunu göstermek açısından da önem arz etmektedir. Toplumun huzuruna ciddi zararlar veren ve en çok da gençleri etkileyen uyuşturucunun yıkıcı etkilerinin tamamen ortadan kaldırılması için son dönemde yeni bir anlayış ortaya koyan devletimiz, uyuşturucuyla mücadeleyi, terörle mücadele seviyesine taşıyarak, büyük ve önemli adımlar atmıştır. Bu mücadele kapsamında 1 Ocak 2018 tarihinden günümüze kadar ülkemizde sadece polis sorumluluğu bölgesinde toplam 120 bin 770 uyuşturucu operasyonu yapılmış ve bu operasyonlarda yakalanan 169 bin 783 şüpheli şahıstan 19 bin 316'sı tutuklanmıştır. Emniyet teşkilatımız son yıllarda gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda çağın vebası olan uyuşturucuyla mücadelede büyük başarılara imza atmaktadır. Planlı olarak gerçekleştirilen uyuşturucuyla mücadele operasyonlarının yanı sıra, bu başarının önemli aktörlerinden birisi kuşkusuz kriminal laboratuvarlarımızdır. 2018 yılında söz konusu operasyonlar ülkemizde polis sorumluluğu bölgesinde 28 ton esrar, 14 ton eroin, 330 kilogram kokain, 7 milyon 269 bin extacy, ve 3 milyon 451 bin kök kenevir ele geçirildiğini ifade etmek istiyorum. Kriminal laboratuvarlar tarafından verilen uzmanlık hizmeti sayesinde uyuşturucu madde kaçakçılığına karışmış kişilerle ilgili elde edilen izler somutlaştırılmakta ve adli makamlarca sürdürülen ceza yargılamalarında, suç ve suçlunun belirlenmesinde tartışmasız en önemli maddi deliller arasında yer almaktadır.''

''15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sonrası, kriminal polis laboratuvarları müdürlüklerinde 9 bin 249 materyal inceleme talebiyle gönderilmiş ve bunlardan 522 bin 217 adet bulgu üzerinde incelemeler yapılmıştır''

Uzunkaya, uyuşturucuyla mücadelede uluslararası iş birliği ve dayanışma olmadan hiçbir ülkenin tek başına başarılı olmasının mümkün olmadığına dikkat çekerek, ''Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları ilk kez 1938'de hizmete açılmış olup. Halihazırda 10 bölge laboratuvarıyla tüm illerimizi kapsayacak şekilde hizmet vermekte olup, bu birimlerimizde 819 personel görev yapmaktadır. Kriminal polis laboratuvarları tarafından belge, iz, kimya, biyoloji, ses, görüntü, data ve antropoloji inceleme alanlarına ilişkin 2017'de toplam 263 bin 706 uzmanlık raporu düzenlenmiş, 2018'deyse bugün itibariyle toplam 252 bin 286 uzmanlık raporu düzenlenerek olayların ve suçlarım aydınlatılmasında son derece önemli katkılar sağlanmıştır. FETÖ terör örgütünün, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sonrası, kriminal polis laboratuvarları müdürlüklerinde 9 bin 249 materyal inceleme talebiyle gönderilmiş ve bunlardan 522 bin 217 adet bulgu üzerinde incelemeler yapılmış ve olayların delillendirilmesi ve aydınlatılmasında önemli fayda sağlamıştır. Avrupa Adli Bilim Enstitüleri alanın en önemli paydaşlarından biri olan laboratuvarlarımız bu bilgi ve tecrübelerini diğer ülkelerle de paylaşmakta her yıl ulusal ve uluslararası alanda birçok kurs vermektedir. Avrupa'dan Asya'ya ve Asya'dan da Avrupa'ya yapılan yasa dışı uyuşturucu ticaretinde en etkili rotalardan biri üzerinde bulunan ülkemiz, uyuşturucuyla mücadele konusunda da stratejik öneme sahiptir. Uyuşturucuyla mücadele alanında her geçen gün kendini geliştiren ülkemiz, yeni teknoloji uygulamalarıyla bu alandaki etkinliğini daha da artırıma çabasındadır. Bu projenin amacı, yakalanan uyuşturucu maddelerinin ayrıntılı analizlerinin yapılarak bir nevi parmak izlerinin çıkarılmasını sağlamaktır. Bu maddelerin fiziksel ve kimyasal laboratuvar analizleri sonucunda elde edilen çıktılarla bir veri bankası oluşturulacak. Fiziksel ve kimyasal analizleriyle elde edilen sonuçlar kurulacak olan uyuşturucu veri bankasında değerlendirilerek farklı yerlerde ve zamanlarda yapılan yakalamalar arasında bağlantılar kurulmasına ve ulusal ve uluslararası suç örgütlerine ulaşılmasına önemli katlılar sağlayacaktır. Söz konusu projeler polis ve jandarma kriminal laboratuvarları personelinin, Birleşik Krallık'ta ve ülkemizde yapılacak olan eğitim faaliyetleriyle tecrübelerinin artırılması hedeflenmektedir. Proje kapsamında uyuşturucu maddelerinin profillenmesinde kullanılacak olan cihaz ve ekipmanların temini de gerçekleştirilmiş olacaktır. Uyuşturucuyla mücadelede uluslararası iş birliği ve dayanışma olmadan hiçbir ülkenin tek başına başarılı olmasının mümkün olmadığı, ancak bütüncül, çok sektörlü ve uluslararası iş birliğine dayalı yaklaşımın etkili olacağı bilinciyle, uyuşturucu madde kullanımına ve kaçakçılığına karşı etkili mücadeleler veren emniyet teşkilatımızın bugüne kadar elde ettiği bilgi birikimini diğer ülkelerle ve aynı amaca hizmet eden kurumlarla paylaşmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu iş birliğinin uyuşturucuyla mücadelede bilgi alışverişi, eğitim faaliyetleri ve karşılıklı ziyaretler yoluyla geliştirilecek her türlü yapıcı diyaloğa önemli ve kalıcı katkılar sunmasını temenni ediyorum'' şeklinde konuştu.

Uzunkaya konuşmasının ardından stantlarda sergilenen olay yeri ekipmanlarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

''Projemiz uyuşturucu maddelerle mücadele konusunda ülkemizin adli bilim laboratuvarlarının güçlendirilmesini amaçlıyor''

Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Kimyasal İnceleme şube müdürlüğü personeli olan ve projede de görevli olan Komiser Yunus Emre Yön, ''Projemiz uyuşturucu maddelerle mücadele konusunda ülkemizin adli bilim laboratuvarlarının güçlendirilmesini amaçlıyor. Buradaki asıl amaç, uyuşturucu maddelerin birbirleriyle olan ilişkilerini tespit ederek, farklı kaynaklara yakalanan uyuşturucu maddelerin hangi kaynağa ait olduğunu tespit etmek. Uyuşturucu mücadele yakalandıktan sonra laboratuvarlarımıza zaten hangi uyuşturucu madde olduğu ve miktarsal analizleri yapılıyor. Burada ekstra üretim yöntemlerinden kaynaklı olarak katkı maddelerinin de tespitini yapıyoruz. Bunun sonucunda aslında bir kimyasal parmak izi çıkarmaya çalışıyoruz. Oluşan parmak izi sayesinde daha büyük organizasyonları tespit etmek tarafımızca mümkün olacak. Uyuşturucu mücadele alanında daha büyük istihbari bir veri elde etmiş olacağız'' dedi.

''Mücadele için çok çaba gösteriyoruz''

Teknoloji anlamında laboratuvarların gayet gelişmiş olduğunu ve dünya ülkelerinin sahip oluğu çoğu ekipmana sahip olduklarına dikkat çeken Yön, ''Sadece biraz teknik, özel bir metot geliştirilmesi üzerine çalışmalarımız olacak. Aynı zamanda daha farklı, daha fazla bir iş yükü olacağı için bununla ilgili ihtiyaç duyduğumuz ekipmanların da tedariği kapsamında çalışmalarımız olacak. Mücadele için çok çaba gösteriyoruz. Güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Güzel sonuçlara ulaşıyoruz şu an zaten, umarım daha da iyi olacak'' açıklamasında bulundu.