Kruvaziyer yolcu sayısı yüzde 2 bin 387 artış gösterdi

6 artmasına rağmen, Türkiye'de bu artışın yüzde 6 olduğunu, kruvaziyer yolcu sayısının da yüzde 2 bin387 artışla 45 bin 362 yolcuya ulaştığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü 2021 yılı Deniz Ticareti İstatistiklerini açıkladı. 2021 yılında limanlarda elleçlenen yük miktarının bir önceki yıla göre yüzde 6 artarak 526 milyon 306 bin 784 tona çıktığı kaydedilen açıklamada, “Clarksons Research'ün 2022 Ocak ayı yayınında dünya denizyolu yük taşımalarının 2021 yılında yüzde 3,6 arttığı tahmin edilmektedir. 2021 yılında limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı aynı dönemde yüzde 8,3 artarak 12 milyon 591 bin 470 TEU olarak gerçekleşti. Clarksons Research'ün 2022 Ocak ayı yayınında dünya denizyolu konteyner taşımalarının 2021 yılında yüzde 6,5 oranında arttığı tahmin edilmektedir” denildi.

Elleçlenen konteynerin yüzde 60,9'u Marmara bölgesi limanlarında gerçekleşti

En fazla yük elleçlemenin Kocaeli Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, 2021 yılında Kocaeli Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 81 milyon 335 bin 143 ton yük elleçlemesinin gerçekleştiği vurgulandı. En fazla konteyner elleçlemenin ise Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamaya şöyle devam edildi:

“2021 yılında Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 2 milyon 942 bin 550 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleşti. Marmara denizinde bulunan limanlarımızda elleçlenen yük miktarı da yüzde 8,9'luk artışla 191 milyon 578 bin 637 tona ulaşarak, ülkemiz ortalamasının üzerinde büyüme gerçekleşti. 2021 yılında elleçlenen tüm yükün yüzde 36,4'ünün Marmara bölgesi limanlarında gerçekleştiği belirtildi. Marmara Denizinde bulunan limanlarda 2020 yılında 7 milyon 34 bin 54 TEU konteyner elleçlenirken, 2021 yılında elleçlenen konteyner miktarı ise yüzde 9 artarak 7 milyon 670 bin 832 TEU'ya ulaştı. Ülkemiz limanlarında elleçlenen konteynerin yüzde 60,9'u Marmara bölgesi limanlarında gerçekleşti. Dış ticaret amaçlı denizyolu taşımacılığında elleçlenen toplam yük miktarı yüzde 5,7 artışla 386 milyon 396 bin 718 ton oldu. İhracat amaçlı yükleme miktarı yüzde 10,7 artarak 153 milyon 763 bin 658 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise yüzde 2,7 artarak 232 milyon 633 bin 60 ton oldu. Dış ticaret amaçlı denizyolu taşımacılığında elleçlenen toplam konteyner miktarı yüzde 3,5 artarak 9 milyon 421 bin 640 TEU'ya yükseldi. 2 milyon 590 bin 511 adet ihraç amaçlı dolu konteynerin da tartımın doğrulamasının yapıldığı belirlendi.”

Ro-Ro hatlarında 670 bin 876 araç taşındı

Yurtdışı bağlantılı düzenli Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısının yüzde 32,9 artışla 670 bin 876'e ulaştığına işaret edilen açıklamada, “Denizyolu bağlantılı yurtdışı hatlarda taşınan otomobil sayısı ise 2 milyon 92 bin 480 adet ile limanlarımızda en fazla elleçlenen araç cinsi oldu. Taşınan otomobillerin yüzde 96'sını (1 milyon 371 bin 841 adet) satış amaçlı otomobiller, yüzde 4'ünü ise taşıma amaçlı otomobiller oluşturmaktadır. Tır araç cinsi de 599 bin 458 adet ile otomobillerden sonra en fazla taşınan araç cinsi oldu. 2022 yılı Ocak ayında ise dış ticaret yüklerini taşıyan araçlardan 54 bin 273 adedinin deniz yolunu tercih etmesiyle 2021 yıl Ocak ayına göre deniz yolu ile gerçekleştirilen taşımalarda yüzde 21 artış sağlandı” değerlendirmesine yer aldı.

Kruvaziyer yolcu sayısı yüzde 2 bin 387 artış gösterdi

Dünyada etkili olan salgın sonrasında alınan tedbirler neticesinde kruvaziyer turların iptal edildiğine vurgu yapılan açıklamada, “2020 yılında kruvaziyer gemi sayısında ciddi azalma gerçekleşti. 2021 yılında alınan tedbirlerin azaltılması ve 2021 yılının ikinci yarısında hizmete başlayan Galataport İstanbul Terminali'nin de etkisiyle kruvaziyer istatistiklerinde geçen seneye nazaran artış meydana geldi. 2021 yılında limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1460 artışla 78 adet, limanlarımızı ziyaret eden kruvaziyer yolcu sayısı da yüzde 2 bin 387 artışla 45 bin 362 yolcu olarak gerçekleşti. 2021 yılında en fazla kruvaziyer gemi uğrak sayısı 31 adet kruvaziyer gemi ile Marmaris Limanı oldu. Marmaris Limanı'nı 27 uğrak ile Kuşadası Limanı ve 9 uğrak ile Galataport İstanbul Terminali takip etti” ifadeleri yer aldı.