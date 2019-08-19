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Kuaförde 36 şişe kaçak alkol ele geçirildi

ANKARA (İHA) – Ankara Sincan’da polis ekiplerince bir erkek kuaförüne yapılan operasyonda 36 şişe kaçak alkol ve bunların yapımında kullanılan malzemeleri ele geçirildi.

ANKARA (İHA) – Ankara Sincan'da polis ekiplerince bir erkek kuaförüne yapılan operasyonda 36 şişe kaçak alkol ve bunların yapımında kullanılan malzemeleri ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri, İstasyon Mahallesi Bahçe Sokak'ta bir erkek kuaföründe kaçak alkol satışı yapıldığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, işyeri sahibi M.Y.'yi sorguladı. M.Y.'nin kaçak alkolleri, C.E. isimli bir şahıstan aldığını beyan etmesi üzerine harekete geçen polis, dün öğle saatlerinde C.E.'yi yakaladı. C.E.'nin evinde yapılan aramalarda, 36 şişe kaçak alkol, içki şişeleri için kullanılan 83 kapak, bir bandrol, yaklaşık 700 gram sıvı alkol aroması, 13 boş içki şişesi ve 3 adet 30 litrelik boş bidon ele geçirildi.


Olaya ilişkin çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

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