Kuaförlük ve güzellik uzmanlığı mesleki gelişim eğitimleri ATO'da devam ediyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi'nin Kuaförler Kooperatifi (KUKOOP) ile birlikte gerçekleştirdiği "Kuaförlük ve Güzellik Uzmanlığı Mesleki Gelişim Eğitimleri"nin üçüncü programına katıldı.

ATO Meclis Salonu'nda gerçekleşen programın açılışında konuşan Baran, Ankara Ticaret Odası olarak eğitim konusunu çok önemsediklerini ve gelen talepler doğrultusunda ATO üyeleri ile çalışanlarının gelişimine yönelik eğitimler gerçekleştirdiklerini anlattı. Baran, “Kuaförlük ve Güzellik Uzmanlığı Mesleki Gelişim Eğitimlerini de komitemizin talebi üzerine düzenliyoruz. İnsan sağlığını doğrudan ilgilendiren alanlarda eğitimin çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu mesleklerin gerekli bilgi ve donanıma sahip usta ellerde ve hijyenik koşullarda icra edilmesi gerekiyor. Gerçekleşen bu eğitimler çalışanları ve sektörü geliştirirken Başkent ve ülke ekonomisine de katkı sağlayacaktır" dedi.

Kuaför ve güzellik salonlarının kapalı kaldıkları pandemi sürecini birlik ve dayanışma içinde geçirerek, yerli ve milli üretime dayanan Kuaförler Kooperatifi'ni (KUKOOP) kurduğunu hatırlatan Baran, “Sektörün yurtdışından gelen ithal ürünlere bağımlılığı azaltmak için attığı bu adım, yerli ve milli üretime destek sağlarken kayıt dışı ve haksız rekabet gibi sektörün birçok sorununu çözmeye de katkı sağlayacaktır" dedi. ATO'nun 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi'nin sektörün sorunları ve ihtiyaçlarını yakından takip eden komitelerden biri olduğunu belirten Baran, çalışmalarından dolayı Komite üyelerine teşekkür etti.

Açılış konuşmasının ardından Esma&Sema'nın jel tırnak, kalıcı oje ve nail art üzerine uygulamalı semineriyle devam eden programın ikinci yarısında Funda Kurtuluş Proborn el, ayak ve kişisel bakım ürünleri eğitimi konusunda bir sunum gerçekleştirdi.

Eğitim programına; ATO'nun 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Başkanı Ömer Sarıoğlu, Başkan Yardımcısı Hanım Zeynep Azeritürk Özdem ile komite üyeleri ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.