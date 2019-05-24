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Küba Büyükelçisi Taşdelen'i ziyaret etti

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Küba’nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez’i makamında ağırladı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez'i makamında ağırladı.


Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i ziyaret etti. Belediyelerin kurduğu kardeş kent ilişkilerinin ülkeler arası diplomatik, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde büyük önem arz ettiğini belirten Büyükelçi Nunez, kültürel alanda önceki dönemde verdikleri desteklerden dolayı Taşdelen'e teşekkür ederek, yeniden seçilmesini kutlayıp başarılar diledi. Büyükelçi Nunez, Küba'nın başkenti Havana'ya bağlı büyük bir ilçe belediyesi olan Playa ile Çankaya'nın kardeş kent olmasının ve iki belediye arasındaki dostluk ilişkilerinin kendileri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.


Büyükelçi Nunez'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Taşdelen, Havana Playa Belediyesi ile kültürel alanda başlayan kardeş kent ilişkisinin çeşitlendirilerek geliştirilmesini istediklerini dile getirdi.

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