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Küba Devlet Başkanı Bermudez, Anıtkabir'i ziyaret etti

Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, Anıtkabir’i ziyaret etti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, Anıtkabir'i ziyaret etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, Anıtkabir'i ziyaret etti. Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Küba Devlet Başkanı Bermudez, mozoleye çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu. Bermudez, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

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