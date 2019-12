K???k Emir g?z?n? kaybetmesin diye STK'lar harekete ge?ti

Ankara'n?n Haymana il?esinde ya?ayan 6 ya??ndaki Emir Ba?han'?n sa? g?z?nde Norofibrom Tip 1 T?m?r? te?hisi konmu? ve tedavi beklemekteydi. K???k Emir'in tedavisi i?in sivil toplum ?rg?tleri harekete ge?ti.

Emir Ba?han'?n sesini duyan T?GVA Polatl? ?ubesi de harekete ge?en STK'lar aras?nda yer ald?. T?GVA Polatl? ?ubesi ?l?e Ba?kan? ??kr? ?elik, Sa?l?k Bakanl??? ve Aile, ?al??ma ve Sosyal Hizmetler Bakanl??? ile ileti?ime ge?tiklerini belirtti. Haymana'da aileyi ziyaret eden T?GVA Polatl? ?ubesi heyeti k???k Emir ve annesi Emel Ba?han ile g?r??t?.

Anne Emel Ba?han 1,5 ya??ndan te?his konuldu?unu belirterek, "Emir 1,5 ya??ndayken te?his konuldu. Bu zamana kadar 5 tane hastaneye gittik. Kimi doktor ameliyat yapmak istedi kimisi yanl?? te?his koydu. D?nya da ?ok az rastlanan bir hastal?k. G?n ge?tik?e ?midim kesiliyordu. Video ?ekip sosyal medyadan payla?t?m. Sadece ?ocu?umun tedavi olmas?n? istiyorum" dedi.

T?GVA Polatl? ?ubesi ?l?e Ba?kan? ??kr? ?elik k???k Emir'in iyile?mesi i?in her t?rl? destek vermeye haz?r olduklar?n? belirterek, " Olay? ??renir ??renmez iki bakanl???m?zla ileti?ime ge?tik. Gerek yurt i?i gerek yurt d??? tedavisi i?in her iki bakanl???m?zda destek vereceklerini belirttiler. T?GVA olarak da bizlerde her daim destek?isi ve konunun takip?isi olaca??z. Bug?n hem Emir'i ziyaret edelim, hem de tedavisi konusunda detayl? neler yapabilirizi konu?maya geldik" diye konu?tu.

Emir Ba?han'?n tedavisi i?in sosyal medya ?zerinden ?nl? sanat?? Haluk Levent'de destek vereceklerini belirtmi? ve AHBAP platformunu harekete ge?irmi?ti.