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Küçük oyuncunun umre paylaşımına yoğun ilgi

Ekranların sevilen dizisi “Elimi Bırakma”nın küçük oyuncusu Yiğit Kaan Yazıcı’nın sosyal medyadaki umre paylaşımı büyük ilgi gördü.

Ekranların sevilen dizisi “Elimi Bırakma”nın küçük oyuncusu Yiğit Kaan Yazıcı'nın sosyal medyadaki umre paylaşımı büyük ilgi gördü.


Son olarak “Elimi Bırakma” dizisinde rol alan küçük oyuncu Yiğit Kaan Yazıcı umreye gitti. Yazıcı'nın sosyal medya hesabından, “Rabbim herkese nasip etsin çok güzel bir duygu” ve “Tüm insanlık için dua ettim, sevgi ve barış diledim” notlarıyla paylaştığı gönderileri çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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