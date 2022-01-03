"Küçük Prens" Çankaya'da

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, yeni yılın ilk sergisinde "Küçük Prens" kitaplarını konuk ediyor. "Dünyanın Küçük Prens Kitapları" sergisi 4 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Çankayalılarla buluşacak.

Dünyanın her yerinden "Küçük Prens" kitapları 4 Ocak'ta Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açılacak sergi ile sanatseverle buluşacak. Antoine de Saint-Exupery'nin ölümsüz klasiği Küçük Prens, 265'ten fazla dile çevrilerek dünyanın en çok basılan kitaplarından biri. Eserin çeşitli dil ve lehçelerdeki örneklerinden oluşturulmuş "Dünyanın Küçük Prens Kitapları" adlı sergide, farklı özelliklerde ve dillerde yaklaşık 200'den fazla kitap bulunuyor. 3 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek sergide, kitabın Türkiye'deki ilk baskısı da yer alacak.

Eskişehir Küçük Prens Kitap Müzesi iş birliği ile düzenlenen serginin küratörlüğünü koleksiyonerler Yıldıray Lise, Kazım İnal ve Mehmet Sobacı üstleniyor. Sergide 1943'teki ilk İngilizce baskı, en küçük boyutlu baskı, görme engelliler için parmakların gördüğü basım, aynadan okunabilen, cep telefonu kodlarıyla ve mors alfabesiyle basılmış Küçük Prens'ler de Çankayalılarla buluşacak.