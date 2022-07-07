Küçükbaş hayvan ıslahında tarihi bir gün

Protokol, Hayvancılık (HAYGEM) Genel Müdürü Salih Çelik, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Dr. Metin Türker ve Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik tarafından imza altına alındı.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, yaptığı açıklamada imzalanan protokole ilişkin olarak “Yeni protokol küçükbaş hayvan ıslahının dönüm noktası olacaktır. Yerli koyun ve keçi ırklarımızın ıslah çalışmaları Bakanlığımızın iki ayrı Genel Müdürlüğünde yürütülüyordu. TAGEM, Üniversitelerimiz ve Birliklerimizin de içinde yer aldığı Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Ülkesel Projesini, HAYGEM ise Merkez Birliğimiz ile yaptığı protokol kapsamında soykütüğü programını yürütmekteydi. Şimdi yeni protokol ile bu iki ayrı ıslah çalışması tek çatı altında birleştirilerek bir bütünlük sağlanmış oldu. Birliklerimiz ve yetiştiricilerimizin de talepleri bu yöndeydi. Dolayısıyla sektör olarak Bakanlığımızca atılan bu adımdan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Genel Başkan Çelik, imzalanan protokolün tarihi bir günün başlangıcı olduğuna dikkat çekerek “Bakanlığımız ile el ele vermek suretiyle yerli ırklarımızın et, süt yapağı gibi verimlerini ıslah çalışmalarıyla yükseltmenin yolunu sonuna kadar açacak bu protokolü tarihi bir günün başlangıcı olarak görüyoruz. Ülkemiz hayvancılığına ve yetiştiricilerimize hayırlı olması temennilerimizle birlikte Bakanımız Sayın Prof.Dr. Vahit Kirişci'nin nezdinde protokole imza koyan Genel Müdürlerimize sektörümüz adına teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.

Çelik, protokol ile ıslahta yeni bir sayfa açılacağına işaret ederek “Temel amacımız ülkemizin ihtiyacı olan yüksek vasıflı damızlık koç ve tekeleri yetiştirmektir. Bunun da yolu ıslah çalışmalarından geçmektedir. Bu açıdan baktığımızda ıslah çalışmalarının bir elden yürümesi adına bu protokolü fazlasıyla önemsiyoruz. Adeta küçükbaş hayvan ıslahında yeni bir sayfa açılmıştır. İnşallah önümüzdeki yıllarda ülkemizin ihtiyacını karşılamanın yanında uluslararası alanda da kabul görecek damızlık belgeli koç ve tekeleri yetiştirerek yurt dışına ihraç eden bir ülke konumuna geliriz. Bunu da başaracak gücümüz ve potansiyelimiz mevcuttur” değerlendirmesini yaptı.

Genel Başkan Çelik, yayımlanacak olan 2022 Yılı Tarımsal Desteklemeler Kararnamesinde yetiştiricileri tatmin edecek şekilde destekleme miktarının yer almasının ıslahtaki başarıya olumlu yansıyacağını ifade ederek açıklamasını sonlandırdı.