Kudüs Arap Ticaret ve Sanayi Odasından ATO'ya iş birliği teklifi

Kudüs Arap Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kamal Obedat, ziyaret ettiği Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'a Filistin ile Ankara arasındaki ticareti geliştirmek için işbirliği protokolü imzalama önerisinde bulundu. Obedat'ın teklifini sıcak karşılayan Baran, “Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Protokol imzalamak da dâhil her türlü adımı atmaya hazırız” dedi.

Kudüs Arap Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kamal Obedat, Oda Genel Müdürü Louay Al-Husseini ve Filistin Büyükelçiliği Tarım, Ticaret ve Ekonomi Ataşesi Rana Abu Sibaa ile birlikte ATO Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Obedat, İsrail'in Filistin'e yönelik uygulamaya koyduğu politikalar nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları anlatarak, “Kudüs Arap Ticaret ve Sanayi Odası olarak içinde bulunduğumuz zor durumdan çıkmak için Ankara Ticaret Odası ile ticaret başta olmak üzere her alanda gerçekleştirilecek işbirliğine temel teşkil edecek bir protokol imzalamak istiyoruz” dedi. Obedat, ilişkileri iki ülkenin fayda sağlayacağı şekilde geliştirmek istediklerini de söyledi.

"Filistin halkına engel"

Kudüs Arap Ticaret ve Sanayi Odası Genel Müdürü Al-Husseini de İsrail'in Kudüs Ticaret ve Sanayi Odasını kapatmaya çalıştığını, bu nedenle ofislerini Kudüs dışına taşımak zorunda kaldıklarını anlattı. Yaklaşık 11 bin üyeleri bulunduğunu belirten Al-Husseini, İsrail'in uygulamaları karşısında üyelerinin ayakta kalması için oda olarak eğitim ve seminerler düzenlediklerini söyledi. Kudüs'ün İsrail tarafından çevrelendiğini kaydeden Al-Husseini, İsrail'in Filistinli vatandaşların market, pazar gibi ihtiyaçlarını bile karşılamalarına engel olmaya çalıştığını belirtti. Kudüs'ün başlıca gelir kaynağının turizm olduğunu ifade eden Al-Husseini, “Kudüs'ün başlıca gelir kaynağı turizmdir. 4 milyon turistin 3 milyonu Kudüs'e geliyor ancak Filistin turizm geliri elde edemiyor” dedi.

Kudüs'ün evrensel bir şehir olduğunun altını çizen Al-Husseini, “İsrailliler bizim Kudüs'ten gitmemiz için ellerinden geleni yapıyor. Dükkânlarına sübvansiyon uygulayarak haksız rekabet yapıyorlar. Filistinlilerin kar edemeyip gitmesini istiyorlar” diye konuştu. Al-Husseini, ülkelerine gelen turistlere Filistinli tüccarlardan alışveriş yapmaları çağrısında bulundu.

Baran: “Filistin'in yanındayız”

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise, "Burası sizin eviniz” sözleriyle başladı. Obedat'ın teklifini sıcak karşılayan Baran, “Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Protokol imzalamak da dâhil her türlü adımı atmaya hazırız” dedi.

Türkiye'nin kardeş Filistin halkının yanında olduğunu bildiren Baran, “Filistin sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin yöneticileri için değil milletimiz için de önemli bir ülkedir. Milletimiz Filistin'e o kadar önem verir ki, Filistin denince bile tüyleri diken diken olur. Filistin'in her zaman bizim için önemi vardır. Bu anlamda ziyareti çok anlamlı buluyorum” diye konuştu.

Baran, 2009 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'ta gerçekleştirilen Ekonomi Zirvesi'nde İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e yaptığı “one minute” çıkışını hatırlatarak, “O çıkış Türk halkının Filistin'e bakışının özetidir. İnanıyorum ki bu zulüm bir gün sona erecek, bu kardeşlerimiz de nefes alacak” dedi.

Cenin bölgesinde inşa edilen Organize Sanayi Bölgesi ile 10 bin Filistinli istihdam imkânı bulacak

Filistin'in İsrail ambargosu nedeniyle ticari hayatta yaşadığı sıkıntılar hakkında bilgi sahibi olduklarını kaydeden Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Barış İçin Sanayi İştiraki ile Batı Şeria'daki Cenin bölgesinde (Yeşil Hat üzerinde) inşa ettiği Organize Sanayi Bölgesi ile 10 bin Filistinlinin istihdam imkânı bulacağını söyledi. Baran, Ankara Ticaret Odası olarak Kudüs Arap Ticaret ve Sanayi Odasına her türlü desteği vereceklerini belirterek, “Filistinli kardeşlerimize bundan evvel olduğu gibi bundan sonra da elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Ziyarete ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da katıldı.