İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kullanılmayan ev eşyaları ihtiyaç sahiplerine gidiyor

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sararak her yıl binlerce aileye umut oluyor.


Beypazarı Belediyesi Sevgi Evi'ne yardımsever vatandaşlar tarafından bağışlanan kullanılabilir durumdaki her türlü ev eşyası ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Yardımseverlerin bağışlarıyla büyüyen Sevgi Evi'ne isteyen herkes kullanmadıkları eşyalarını bağışlayabiliyor. Kullanılabilir durumdaki eşyalarını vermek isteyen vatandaşlar, belediyeyi arayarak görevlilere eşya bağışı yapmak istediklerini belirtiyor. Belediye ekipleri verilen adresten eşyaları alıp Sevgi Evi'ne getiriyor ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.