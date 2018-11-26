“Küllerin Arasından” Prömiyeri Yenimahalle'de

Yenimahalle Belediyesi bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye'nin ilk komedi festivali olan Ankara Uluslararası Komedi Festivali'nin kapanış oyunu olan Küllerin Arasından'ı seyircisiyle buluşturdu.

Festival süresince yerli ve yabancı tiyatrolar, stand up gösterileri, atölyeler, müzikaller, çocuk etkinlikleri ve amatör komedyenler için düzenlenen etkinlikler Ankaralıların kahkaha dolu günler geçirmesini sağladı.

Unutulmaz tiyatro keyfi yaşandı

Usta tiyatro sanatçısı Haldun Dormen'in yazdığı, Kerem Atabeyoğlu'nun yönettiği “Küllerin Arasından” oyunu prömiyerini 4. Ankara Komedi Festivali kapsamında Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdi. Haldun Dormen, Kerem Atabeyoğlu, Defne Yalnız gibi başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken oyunda, eski başarılı aktör Cahit Güney'i sahnelere döndürmek için verilen mücadeleyi, yaralarını bir türlü saramayan ve umudunu koruyan bir grup insanın kader ortaklığının komik hikayesi anlatıldı.

“Yenimahalle kültür ve sanatın ilçesidir”

Yenimahalle'de vatandaşların huzuru ve mutluluğu için yapılan hizmetlerin karşılığını bulduğunu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Göreve geldiğimiz günden beri yaptığımız ve üretmiş olduğumuz her projede halkın yararını düşündük. Böyle büyük bir festivale, ilçeye kazandırdığımız ve Ankara'da kültür ve sanat denilince ilk akla gelen merkez olan Nazım Hükmet Kültür ve Sanat Merkezimizle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum. Yenimahalle kültürün ve sanatın ilçesidir” dedi.