"Kültür varlığı" tescilli Zincirli Camii restorasyonu tamamlandı

yüzyıla dayanan kültür varlığı tescilli Zincirli Camii, düzenlenen törenle ibadete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sadece camiler değil, 5 bin 500'den fazla binanın restorasyonu, bakım ve onarımı tamamlandı" dedi.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Hacıbayram Mahallesi'nde bulunan Korunması Gerekli Kültür Varlığı tescilli Zincirli Camii restorasyonu tamamlanmasının ardından törenle ibadete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ankara Valisi Vasip Şahin de camide ikindi vaktinde namazlarını kılmalarının ardından açılışı törenle gerçekleştirdi.

3 Aralık 2020 tarihinde imzalanan restorasyon sözleşmesinde tarihi caminin onarımı, yeniden yapımı, çevre düzenlemesi ve tuvalet yapım işi tamamlandı. Cami onarım çerçevesinde 10 milyon liralık harcama yapıldı.

"Hem namazımızı kıldık hem de açılışını gerçekleştiriyoruz"

Cumhuriyet tarihinde de koruma tescilli caminin bir kez bakım ve onarımı yapıldığını hatırlatan Bakan Ersoy, “Bugün Ankara'nın çok önemli camilerinden birinin restorasyonun tamamlanarak tekrar hizmete girmesi amacı ile hem namazımızı kıldık hem de açılışını gerçekleştiriyoruz. Tarihi eski olan bir camimiz. 17. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı iddia ediliyor. O zamanın Şeyhül İslam'ı Mehmed Efendi tarafından yaptırılmış. Kendisinin vakfı tarafından bakımı gerçekleştirilmiş. Daha önceki bakım onarımı 1937 yılında, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından detaylı bir bakımı yaptırılmış” ifadelerine yer verdi.

2020 yılında tekrar bir protokol ile caminin restorasyon çalışmalarına karar verildiğini dile getiren Bakan Ersoy, 2 yıllık bir sürede tamamlandığını söyledi. Sadece dış cephesinde değil içinde de daha önce yapılmış yanlış restorasyon çalışmaları temizlendiğini aktaran Ersoy, “Ahşap işçiliği ile öne çıkan bir cami. İçerisinde yeniden yapılması gerekenler tamamlanıyor. Bugün de açılışı bize kısmet oldu” diye konuştu.

"5 bin 500'den fazla binanın restorasyonu tamamlandı"

Son 20 yılda Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yoğun çalışması ile birçok tarihi binanın restorasyonunun tamamlandığını aktaran Bakan Ersoy, “Sadece camiler değil, 5 bin 500'den fazla binanın restorasyonu, bakım ve onarımı tamamlandı. Daha önceki dönemlere kıyasla 46 tane olan restore edilmiş bina sayısı son 20 yılda 5 bin 500'ü geçmiş durumda. Sadece Türkiye'de sınırlı değil, yurt dışında, özellikle Osmanlı döneminden kalan vakıf malları restorasyonu konusunda da çok çaba gösteriliyor” dedi.