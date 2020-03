Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Etkin kütüphane projesi, tüm kurumlara fayda sağlayacaktır”

Kütüphanelerde düzenlediğimiz etkinliklerin ilk ve en önemli amacı sanat, eğitim, spor, bilim gibi disiplinler altında yer alan her türlü bilginin paylaşılmasıdır. Ortak bir zevke, meraka sahip olan insanların tanışması, iletişim kurması gibi sosyal hedeflerimiz de var” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda ‘Etkin Kütüphane Projesi İl Halk Kütüphanesi Müdürleri Koordinasyon Toplantısı ve Proje Tanıtım Etkinliği'ne katıldı. Vatandaşların, kütüphanelere daha yoğun ilgi göstermesi ve istifa etmesini, ödünç alınan kitap ve materyal sayılarının artmasını, kütüphanelerde gerçekleştirilen etkinliklerin kalitesinin artmasını amaçlanan proje kapsamında 2020 yılı sonuna kadar; 81 İl Halk Kütüphanesinde, kütüphane başına 100 etkinlikle, toplam 405 bin kişiye ulaşmak hedefleniyor.

Edebiyat alanında hedeflenen; okuma saatleri, imza günler, münazaralar, şiir dinletileri, okur-yazar buluşması gibi etkinliklerin yanı sıra söyleşilerle de kütüphanelerin daha etkin kullanılması düşünülüyor. Bilgisayar, yabancı dil, sınavlara hazırlık, kişisel gelişim, Osmanlı Türkçesi, resim, müzik ve enstrüman, dans, fotoğrafçılık gibi kurslarla da kütüphanelere olan rağbetin arttırılması hedefleniyor.

‘Etkin Kütüphane' projesi kapsamında açılış konuşmasını gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Etkin Kütüphane projesinin ilk adımını bugün hep birlikte atıyoruz. Dünyayı parmaklarımızın ucuna getiren internetin, aynı zamanda bizden uzaklaştırdığı birçok değer ve alışkanlıklar da var. Bilgiye kolay ulaşma, bilginin doğru olup olmadığından daha önemli bir hal aldı. Dijital dünyanın ifadesiyle, kopyala-yapıştır, yaparak teyit etme ihtiyacı duymadan ilk verilen bilgiyi kabul etmeye başladık. Sosyal medyada paylaşılan bir ifade, anında binlerce kişi tarafından tek gerçek kabul edilip, yayılıyor. Bilgi olmadan fikir sahibi olmanın giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Okuma ve araştırma alışkanlığımızın korunması ve güçlendirilmesi gerekiyor. Bu hususta kütüphanelerimize önemli sorumluluklar düşüyor. Bugün burada STK, yayınevi temsilcileri, akademisyen ve kütüphanecilerimiz var. Bu sorumluluğun bilincinde, kütüphanelerimizin nasıl daha etkin kullanılabileceği ve güçlü iş birliklerinin nasıl hayata geçirileceğini net bir şekilde ortaya koymalıyız. Etkin kütüphane projesi, kütüphanelerimize olduğu kadar bizle çalışan tüm kurumlara da fayda sağlayacaktır. Kütüphanelerde düzenlediğimiz etkinliklerin ilk ve en önemli amacı sanat, eğitim, spor, bilim gibi disiplinler altında yer alan her türlü bilginin paylaşılmasıdır. Ayrıca, ortak bir zevke, meraka sahip olan insanların tanışması, iletişim kurması gibi sosyal hedeflerimiz de var. Kütüphanelerin cazibe merkezleri haline gelmesini istiyorsak, toplumsal işlevlerinin her yönüyle yerine getirilmesini sağlamalıyız. Yaptığımız etkinlikler, kullanıcıların kütüphaneyle bağlarını kuvvetlendirmekte aynı zamanda potansiyel kullanıcılara ulaşmakta etkili olmaktadır. Kütüphane kullanıcı sayısı, üye sayısı, ödünç alınan kitap ve kitap dışı materyal sayılarında artış sağlandığını ve okuma kültürünün geliştirilmesinde katkısı olduğunu görebiliyoruz. Bu noktadan sonra yapmamız gereken söz konusu etkinliklerin nitelik ve nicelik olarak daha etkin olmasını sağlamaktır. Hizmette esas alınacak unsur insandır. Yapacağımız etkinliklerle kütüphane kullanıcılarının isteklerini göz önünde bulundurmalıyız. Önümüzü görerek bir an önce uygulamalara geçmeliyiz. ‘Etkin Kütüphane' projesi uzun soluklu bir çalışma olacak. Gerçekleştireceğimiz çalışmalarla gerek teknolojik gerekse fiziksel her türlü olanağı kullanıcı hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Milli Kütüphanede gerçekleştirilen toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılarından Ahmet Misbah Demircan ve Özgül Özkan Yavuz, UNECO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, çok sayıda kütüphane müdürü ve bakanlık personeli katıldı.