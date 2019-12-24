İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Hristiyan aleminin Noel Yortusunu tebrik ederim"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Hristiyan topluluklarda kutlanan Noel Yortusu’yla ilgili paylaşımda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Hristiyan topluluklarda kutlanan Noel Yortusu'yla ilgili paylaşımda bulundu.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi sosyal medya hesabı üzerinden 25 Aralık'ta başlayan ve yaklaşık bir hafta kadar süren Noel Yortusuyla ilgili paylaşımda bulundu. Tüm Hristiyan aleminin Noel Yortusunu kutlayan Ersoy'un paylaşımında, "Farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı ülkemizde başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere tüm Hristiyan Aleminin Noel Yortusunu tebrik ederim" ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.