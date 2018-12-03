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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy konuk bakanlarla bir arada

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ev sahipliğini yaptığı 3.

Dünya Turizm ve Kültür Konferansı dolayısıyla Türkiye'de bulunan yabancı konuklarla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı dolayısıyla Türkiye'de bulunan yabancı konuklarla görüştü. Bakan Ersoy, mevkidaşları Tayland Krallığı Turizm ve Spor Bakanı Weerasak Kowsurat ve Karadağ Kültür Bakanı Aleksandar Bogdanovic'in yanı sıra Karadağ Turizm Bakan Yardımcısı Damir Davidovic ile bir araya geldi. Konuklarıyla turizm ve kültürel işbirliği çerçevesinde görüşmeler gerçekleştiren Ersoy'un özel kabullerinin yarın da sürmesi bekleniyor.

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