Kültür ve Turizm Bakanlığı, 10 ayda 45 milyon 50 bin 97 ziyaretçinin ağırlandığını açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de 2022 yılının ilk 10 ayında toplam 45 milyon 50 bin 97 ziyaretçinin ağırlandığı açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ocak-ekim aylarında turizm sektöründeki yaşanan artışa ilişkin veriler paylaşıldı. Verilere göre, ilk 10 aylık dönemde Almanya en çok ziyaretçi gönderen ülke olurken, sırasıyla Rusya Federasyonu ikinci, İngiltere ise üçüncü sırada yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının Ocak-Ekim 2022 verilerine göre ise Türkiye'yi bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 88,14 artışla 39 milyon 613 bin 471 yabancı ziyaret etti. Ekim ayında da yabancı ziyaretçi sayısı yine geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,36 arttı ve 4 milyon 803 bin 198'e ulaştı.

Yılın ilk 10 ayında en çok ziyaretçi gönderen ülke Almanya

Yılın ilk 10 ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 5 milyon 274 bin 45 ziyaretçi ile Almanya birinci, 4 milyon 632 bin 712 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, 3 milyon 205 bin 208 kişi ile İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi Bulgaristan ve İran izledi.

Ekim ayında en çok ziyaretçi gönderen ülke Rusya Federasyonu oldu

Türkiye'ye Ekim 2022'de en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise 767 bin 814 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu birinci, 746 bin 192 kişi ile Almanya ikinci, 388 bin 17 kişi ile İngiltere üçüncü oldu. Devamında ise Bulgaristan dördüncü, İran da beşinci sırada yer aldı.