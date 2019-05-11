Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Genç Sanat: 5. Güncel Sanat Proje Yarışması'nda 147 bin 500 lira ödül dağıtacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Milli Mücadele'nin 100'üncü yılına ithaf edilen 'Genç Sanat: 5. Güncel Sanat Proje Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buluyor. Türkiye'de güncel sanatı ve genç sanatçıları desteklemek üzere bu yıl 'Şimdi Bir Şeyler Söylemek Lazım' temasıyla düzenlenen yarışmaya başvuran 306 eserden 50'si seçici kurul tarafından ödüle layık görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Milli Mücadelenin 100'üncü yılında Türkiye'deki güncel sanatı ve genç sanatçıları desteklemek üzere açtığı yarışmanın finalistleri belli oldu. Mevlana Celalleddin Rumî'nin sözüyle genç yeteneklere ulaşan yarışmada ödül alan sanatçılara toplam 147 bin 500 lira para ödülü verilecek. Seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda Başarı Ödülü'ne layık görülen 10 öğrenci ayrı ayrı 9 bin lira ve başarı belgesi, Mansiyon Ödülü'ne layık görülen 10 öğrenci ayrı ayrı 3 bin 500 lira ve Sergileme Ödülü'ne layık görülen 30 öğrenci ise yine ayrı ayrı 750 lira ve katılım belgesi alacak.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünden Prof. Turhan Çetin, Pilevneli Galeri Kurucusu Murat Pilevneli, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Sanat Bölümünden Prof. Rıfat Şahiner, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Prof. Tansel Türkdoğan, Küratör Derya Yücel, Bakanlık Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç ile Genel Müdür Yardımcısı Vekili Nihat Değirmenci'den oluşan seçici kurulun belirlediği eserlerden oluşacak sergi ise Haziran'da sanatseverlerle buluşacak.

Başarı Ödülü Alan Öğrenciler

Başarı ödülüne layık görülen öğrenciler; Özgün Şahin, Veli Aras Yalçınkaya, Safigül Kurtyiğit, Ramazan Can, Kübra Gürleşen, Hazal Ünsal, Ebru Eş, Bestami Gerekli, Ece Kibaroğlu ve Melis Hatice Yamur.

Mansiyon Ödülü Alan Öğrenciler

Mansiyon ödülüne layık görülerek 3 bin 500 lira para ödülü kazanan öğrenciler; Hüseyin Arıcı, Merve Denizci, Mehmet Kemal İçden, Zülkif Esin, Zeynep Özer, Emre Celali, Lidya Wassmuth, Süreyya Noyan, Engin Konuklu ve Emine Dirik.

Sergileme Ödülü Alan Öğrenciler

Sergileme ödülüne layık görülen öğrenciler; Ali Kanal, Buse Daloğlu, Ertuğrul Yücel, Gözde Yurdunmalı, Gülçin Akbaş, Merve Şahin, Sevda Yenipınar, Tuba Coşkun, Fatih Aslan, Muhammet Fatih Gök, Seval Özcan Ata, Emre İnan, Emrullah Örünklü, Filiz Sır, Hüseyin Baran, Işıl Çelik Şafak, Umut Yasin Tarman, Banu Acar, Mustafa Mutlu, Tevfik Altan Doyran, Engin Can Ergin, Gülşah Akdemir, Dilara Arkman, Duygu Kornoşor Çınar, Esin Aykanat Avcı, Merve Altun, Umut Kambak, Eray Onuk, Lütfullah Genç ve Onur Kaya.