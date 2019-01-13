Kültür ve Turizm Bakanlığı plastik sanatlar yarışmalarını millî mücadeleye ithaf ediyor

yılına ithaf ediyor.

Türkiye'nin önemli resim ustalarından Şefik Bursalı anısına düzenlenen resim yarışması ile genç sanat kapsamındaki proje ve afiş tasarım yarışmalarının 2019 teması “Millî Mücadele ve 1919” olarak belirlendi.

Türkiye'de güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç yetenekleri keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak ve bu eserlerin geniş kitlelerce izlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmalarda toplam 340 bin lira para ödülü dağıtılacak.

18. Şefik Bursalı Resim Yarışması'nda 77 bin 500 lira, Genç Sanat: 5. Güncel Sanat Proje Yarışması'nda 147 bin 500 lira ve Genç Sanat: 3. Afiş Tasarım Yarışması'nda ise 115 bin lira ödüle layık görülen eserlerin sahiplerine takdim edilecek.

Sanatçı Şefik Bursalı anısına düzenlenecek yarışmanın sonucunda beş adet 8 bin lira ve başarı belgesiyle yine beş adet bin 500 lira ve mansiyon başarı belgesi sahiplerini bulacak. Sergilenmeye değer görülen eserlere ise ayrı ayrı 750 lira ve katılım belgesi verilecek.

Yarışmalara başvurular www.plastiksanat.kultur.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresiyle online olarak yapılacak.

“Şimdi Bir Şeyler Söylemek Lazım”

Kültür ve Turizm Bakanlığı 4 Mart-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Genç Sanat: 5. Güncel Sanat Proje Yarışması'nın konusunu “Şimdi Yeni Şeyler Söylemek Lazım” olarak belirledi.

Genç Sanat: 3. Afiş Tasarım Yarışması ise “2019 Millî Mücadele'nin 100. Yılı: Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkışı ve Kongreler” konusuyla 25 Şubat - 8 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. 18. Şefik Bursalı Yarışması'nın başvuru tarihleri ise 1-18 Mart arasında olacak.