Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜİK tarafından 'Kalite Belgesi' almaya hak kazandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sorumlu olduğu Resmi Turizm İstatistikleri kapsamında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ‘Sınır, Bakanlık Belgeli Konaklama İstatistikleri ve Belediye Belgeli Konaklama İstatistikleri Kalite Belgesi' almaya hak kazandı. Bakanlık, Turizm İstatistik sistemi kurulma çalışmalarını TÜRKSAT ile gerçekleştirdi ve geliştirilmesi yönündeki çalışmaları da birlikte yürütülmekte.

Kültür ve Turizm Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıyla TÜİK Başkanı Yinal Yağan, bakanlık adına; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'a, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Şennur Aldemir Doğan'a ve Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Dr. Zehra Gamgam'a kalite belgesini takdim etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, kalite belgesi takdim töreninde, “TÜİK Başkanlığı'na yaptığımız, Turizm İstatistikleri Kalite Belgesi başvurumuz olumlu sonuçlandı. Belge takdim töreni vesilesiyle bir aradayız. Bakanlık olarak yaptığımız çalışmalar da turizm istatistiklerinde daha sağlam, daha öngörülebilir plan yapmamız açısından önemli bir çalışma. Ülkemizin röntgenini çıkarma aşamasında başarılı araştırmalar yapan TÜİK'i tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

TÜİK Başkanı Yinal Yağan ise Kültür ve Turizm Bakanlığıyla ortak istatistikler belirlemede katkı sağlayacaklarının altını çizerek, “İstatistik herkes için gerekli olan bir unsur. Resmi istatistik programı kapsamında bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Devletin istatistik altyapısının güçlendirilmesi, daha sağlıklı istatistiklerin üretilebilmesiyle ilgili ortak çalışmalarımız var. Bu kapsamda 40 tane kalite değerlendirme süreci tamamlanmış ve kalite belgesi var. Uluslararası standartlarda üretmiş olduğu istatistiklerden dolayı uygun görüşmüş olan istatistik setimiz var. Bugün bunlardan 3 tanesini, Kültür ve Turizm Bakanlığına yapmış olduğu 'Sınır Ticareti İstatistikleri ve Konaklama İstatistikleri' konularıyla ilgili yapmış oldukları çalışmalardan dolayı kalite belgesini takdim etmek için bulunmaktayız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ortak istatistiklerin üretilmesi ve verilerin işletilmesiyle ilgili çalışmaya katkı sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye'de resmi istatistik altyapısının güçlendirilmesi ve uluslararası platformda gerçekleştirilen çalışmalara paralel bir şekilde yapılandırılması amacıyla 2005 yılında yürürlüğe giren 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile Türkiye, istatistik sistemi, kalite ilkeleri gözetilerek ele alındı. Resmi istatistiklerde kalite güvencesi çerçevesi 10 temel ilke çerçevesinde yapılandırıldı. Bu ilkeler arasında; kaynakların yeterliliği, istatistiksel gizlilik, tarafsızlık ve nesnellik, güvenilir metodoloji, uygun istatistiksel işlemler, kullanıcı odaklılık, doğruluk ve güvenilirlik, zamanlılık, tutarlılık ve karşılaştırılabilirlik, erişilebilirlik ve açıklık gibi maddeler yer aldı.