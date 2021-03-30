Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan minik okurlara yönelik “Biri Arkeolog mu dedi?” hikaye kitabı

“Biri Arkeolog mu dedi?” adlı resimli hikâye kitabını hazırlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, arkeolojiye meraklı bir kız çocuğunun yaşadığı maceraları minik okurlara anlatıyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlığınca hazırlanan hikâyenin kahramanı Defne, şahit olduğu bir kaçak kazı olayı sonrasında arkadaşlarıyla birlikte kültür varlıklarını korumanın önemini keşfediyor. Kültür varlıkları, kazı, keyifli sohbetler, kültür varlığı kaçakçıları, jandarma, müze bu heyecanlı öykünün parçalarını oluşturuyor.

Sefa Ceran Öztürk'ün kaleme aldığı, Bengi Gençer'in resimlendirdiği hikâye kitabında Defne, heyecanını okuyucuları ile şöyle paylaşıyor:

“Merhaba! Ben Defne. Bir kitapta “arkeolog” sözcüğü ile tanıştım ve hayatım değişti. Arkeoloji ile ilgili çok özel bir kampa kabul edilince de hayallerimin eğitimine dahil oldum. Yaşıtlarımla bir hafta boyunca arkeoloji bilimiyle ilgili birçok bilgiyi öğrendik. Bilgileri öğrenirken de kendimizi yepyeni bir macerada ve beklenmedik olayların içinde bulduk. Sizler de bizim yaşadığımız maceraya ortak olmak ister misiniz?”

Hikaye herkese ulaşacak

Tarihî mirasın korunması, tahribatının ve kaçakçılığının önlenmesi için farkındalığı artıracak çeşitli projelere imza atan Kültür ve Turizm Bakanlığı, hazırladığı hikâye kitabını tüm çocuklara ulaştırmayı hedefliyor. Müzelerde gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinde kullanılacak olan kitabın elektronik versiyonuna tüm çocuklar kolaylıkla ulaşabilecek. Kültürel mirasın korunmasına ilişkin tohumları “Ağaç Yaşken Eğilir” atasözünden hareketle küçük yaşlarda gönüllere serpmesi hedeflenen kitaba Bakanlığın “e-kitabım” mobil uygulaması ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün internet sitesinde de ulaşılabilecek.