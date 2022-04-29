Kumar oynatan işyerlerine baskın

749 ekip, 30.073 personelin katılımıyla “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” uygulaması yapıldı.

23 bin 784 işyeri ve 465 dernekte yapılan denetimlerde, 20 şahıs gözaltına alındı, 279 aranan şahıs yakalandı. 142 şahıs hakkında adli işlem yapıldı, 358 şahıs hakkında idari işlem yapıldı, para cezası uygulandı. 85 umuma açık işyeri ve derneğe idari işlem yapıldı.

Ayrıca, 2 adet tabanca, 36 adet mermi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 270 paket kaçak sigara, 4 adet oyun ve kumar makinesi, 7 adet tombala makinesi, kumar oynatmak amaçlı dövüştürülen 4 adet horoz ve çok sayıda kumar oynanması için materyaller ele geçirildi.